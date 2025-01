‘Genio Toscano’, la mostra sarà ospitata a San Francisco fino al 14 febbraio

Firenze: La mostra ‘Genio Toscano’, inaugurata lo scorso 5 dicembre nell’ambito di Toscana Tech on the road, è stata prorogata fino al prossimo 14 febbraio. L’esposizione, ideata dalla Regione (Giunta e Consiglio) per celebrare l’eccellenza del patrimonio manifatturiero della Toscana attraverso il racconto di alcune storie di imprese e loro prodotti iconici che hanno segnato il panorama del design, dello stile, della qualità e dell'innovazione a livello internazionale, è ospitata a ‘Casa Toscana’ a Innovit ed è realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura ed il supporto di Fondazione Sistema Toscana.

“’Genio Toscano’ – spiega il presidente Eugenio Giani - è una grande opportunità che ci viene offerta per far conoscere lo straordinario lato creativo di una regione che nel corso dei secoli è stata una grande fonte di ispirazione. La proroga della mostra si inserisce in un calendario di eventi di livello internazionale che offriranno a molte altre persone l’occasione per visitarla. Un ringraziamento particolare va alle imprese e a tutti i soggetti che hanno reso possibile l’organizzazione dell’esposizione ed in generale di Toscana tech on the road”.

“La mostra ha suscitato molto interesse e con grande piacere abbiamo accolto la proposta del Console generale Strozzi di prolungarla di un mese – commenta l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras -. Questo darà la possibilità a tanti nuovi visitatori, tra cui gli studenti coinvolti dall'Istituto di Cultura, di conoscere la Toscana attraverso alcuni dei nostri prodotti iconici. Ringrazio le imprese per la disponibilità e l'entusiasmo con cui sostengono questo progetto che contribuisce a far crescere sempre di più la nostra 'Casa Toscana' a San Francisco”.

“È per noi una grande soddisfazione poter prolungare di un altro mese la presenza a San Francisco della mostra – ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo -. Innovit, nelle prossime settimane, sarà sede di importantissimi appuntamenti a livello internazionale e siamo davvero orgogliosi che, in questo contesto, la Toscana possa presentarsi con le sue eccellenze produttive, simbolo della capacità di tenere insieme tradizione e innovazione, storia e modernità, passato e futuro. Una testimonianza ulteriore del valore unico che il marchio Toscana rappresenta nel mondo e che ci spinge a lavorare per farlo conoscere sempre meglio e sempre di più”.

La proroga della mostra, che permette di apprezzare tanti oggetti che sono conosciuti in tutto il mondo, creazioni frutto dell’inventiva e del talento toscano, avviene in coincidenza di alcuni eventi che saranno ospitati da Innovit. Il prossimo 15 gennaio si terrà ad esempio l’evento ‘Italy on the Move’ - JPMorgan Conference dedicato al sistema italiano delle Life Science. Il 12 febbraio invece si celebrerà l’Italian Design Day promosso dalla Farnesina in tutte le Ambasciate e Consolati italiani nel mondo. Inoltre studenti di licei ed università americane saranno invitati a partecipare alla mostra con visite organizzate dal Consolato generale e dall'Istituto Italiano di cultura.