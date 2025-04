La Domenica delle Palme è una delle celebrazioni più sentite dalla comunità cristiana, e apre ufficialmente la Settimana Santa, il periodo più intenso e profondo dell’anno liturgico che conduce alla Pasqua.

Grosseto: Questa ricorrenza cade la domenica precedente alla Pasqua e commemora l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, descritto nei Vangeli. Secondo la tradizione evangelica, Gesù entrò nella città santa cavalcando un asinello, accolto dalla folla che lo salutava con entusiasmo, sventolando rami di palma e stendendo mantelli lungo la strada in segno di omaggio. Questo gesto rappresentava il riconoscimento popolare della sua missione e della sua regalità, anche se spirituale e umile. Durante la liturgia della Domenica delle Palme, è consuetudine benedire e distribuire rami di palma o di ulivo, simboli di pace, speranza e rinascita. In molte parrocchie si svolgono processioni che rievocano l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, coinvolgendo adulti e bambini in un momento di partecipazione collettiva e di profonda spiritualità.

Ma la Domenica delle Palme non è solo una festa gioiosa: essa introduce anche al mistero della passione e della croce. Infatti, nella celebrazione eucaristica si legge il racconto della Passione di Cristo, ricordando che quel trionfo iniziale sarà presto seguito dal dolore del tradimento, del processo e della crocifissione.

Questa giornata è quindi un ponte tra la gloria passeggera e la sofferenza redentrice, un invito alla riflessione sul significato più profondo della fede cristiana: l’amore donato fino alla fine, che si compie nella resurrezione.