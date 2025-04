Il fascino senza tempo di Roccamare Resort

Protagonista del periodo della Dolce Vita ai tempi di Sophia Loren, oggi il resort firmato Carattere Toscano mantiene intatte le stesse emozioni.

Castiglione della Pescaia: Tra le novità: un esclusivo servizio di Guest Relations, il rinnovo della hall che segue nello stile quello dell’American Bar e dell’Area Relax, ma soprattutto l’arrivo di un nuovo chef, Mauro Roncòn, con la sua brigata di cucina, che insieme al nuovo F&B Manager, Danilo Fantini, porteranno una ventata di novità e innovazione a tutta la proposta di Bar e Ristoranti presenti nel Resort. Da sottolineare inoltre un programma di intrattenimento rinnovato e dedicato sia a bambini che adulti, a cui si aggiunge una speciale Chill Out area per teenagers, tra la pineta secolare e una delle spiagge più dorate del litorale italiano: il luogo ideale per trovare tutto il comfort cercato durante l’anno.

Tutte le info nel nuovo sito: https://www.roccamare.it/it

Grosseto, 18 aprile 2025 - Quando il fascino senza tempo incontra l’evoluzione del comfort contemporaneo, viene spontaneo parlare di Roccamare Resort Carattere Toscano a Castiglione della Pescaia (Grosseto), il complesso situato in riva al mare, in uno dei più affascinanti tratti della costa toscana, da cui ammirare la bellezza delle isole del Giglio, di Montecristo e dell’Elba. Con l'arrivo della nuova stagione, Roccamare Resort si prepara ad accogliere i suoi ospiti in un'atmosfera ancora più raffinata e attenta ai dettagli: l’opening ufficiale è previsto il 18 aprile.

Immerso nella storica pineta secolare della Maremma toscana e affacciato su una delle spiagge più dorate del litorale, Roccamare continua a evolversi, pur rimanendo fedele al suo spirito originario: un rifugio esclusivo per chi cerca pace, bellezza e autenticità. Dopo il restyling dell’American Bar e l’apertura del Beauty Center firmato Rachele Leni con trattamenti di ultima generazione lo scorso anno, il 2025 porta con sé novità di grande rilievo: dal rinnovo della hall principale, che evolve il proprio look per allinearsi all’eleganza moderna dei nuovi spazi, con materiali contemporanei, linee pulite e spazi più accoglienti, all’introduzione di un nuovo servizio Guest Relations, per garantire agli ospiti un punto di riferimento che li aiuterà a scoprire le gemme più autentiche del territorio, sia all’interno del resort che lungo tutta la costa maremmana, tra la proposta di degustazioni, visite a borghi nascosti, tour in barca, escursioni in bici nella natura e molto altro.

I nostri ristoranti: un’unica anima mediterranea

Un’altra grande novità è in arrivo in cucina: lo chef, Mauro Roncòn - 35 anni di esperienza maturata in hotel di lusso come il Majestic Miramonti Grand Hotel di Cortina, l’Hotel Imperiale di Levico Terme, l’Antico Caffè Pedrocchi di Padova, oltre ad essere stato Executive Chef dell’evento del G8 - con la sua brigata di cucina, sono pronti per portare a Roccamare una nuova identità gastronomica, creando con passione e dedizione, esperienze uniche per gli ospiti.

Si apre la stagione con un’offerta gastronomica ancora più curata, attenta ai sapori locali e alla stagionalità, ma anche in linea con le novità internazionali del momento, con menù pensati per stupire anche i palati più fini. Il pranzo di Pasqua con un menù ad hoc pensato per l’occasione, rappresenterà l’esordio di questa nuova visione culinaria.

Un’altra new entry degna di nota è quella di Danilo Fantini, nuovo F&B Manager del Roccamare Resort, abruzzese DOC che unisce la passione per il suo lavoro con un’ eccezionale conoscenza del settore vini. Ha maturato esperienze di rilievo in Borgo San Felice Resort Relais & Chateaux, Toscana Resort Castelfalfi e Belmond Villa San Michele, dopo essere stato Maitre in Francia al Hôtel Courcheneige a Courchevel 1850 e presso il Restaurant La Cendreé.

Pacchetti esclusivi e promozioni di stagione

In occasione della sua apertura, per la prima volta Roccamare propone quest’anno offerte speciali con “pacchetti vacanza” pensate per i mesi di aprile, maggio e giugno, ideali per chi desidera godersi i ponti di primavera con una serie di servizi inclusi come massaggi, drink di benvenuto e cene o pranzi con menù degustazione. Un soggiorno che diventa l’occasione perfetta per scoprire la Maremma con ritmi più rilassati e tariffe vantaggiose.

Una vacanza ideale non solo per le coppie ma anche per tutta la famiglia, con servizi dedicati all’intrattenimento di grandi e piccini, la nuova area “Chillout Relax” pensata per teenager - un vero e proprio salotto all’aperto - e due sale meeting per il lavoro dell’ultima ora, rendono l’esperienza sempre più su misura e intergenerazionale. Oltre al beach bar con accesso diretto al lido privato, un parco giochi, una palestra attrezzata e un’ampia zona sportiva con campi da calcetto/ basket e beach volley.

Un resort, tante anime

Roccamare Resort, da oltre mezzo secolo è immersa nella rigogliosa e imponente cornice della pineta maremmana che accarezza la bellissima spiaggia delle Rocchette. Ideato nei suoi spazi dall’architetto Ugo Miglietta, fu donato all’attrice Sophia Loren dal marito Carlo Ponti come oasi di beatitudine, un luogo dove rilassarsi, lontani dai rumori della città e dalla frenesia del lavoro. Nato nel cuore della Dolce Vita italiana, Roccamare è un luogo dal fascino unico, caro a icone del cinema, e ancora oggi in grado di trasmettere quell'atmosfera densa di eleganza e semplicità. Tra mare e pineta, Roccamare è oggi un modello di turismo consapevole, attento all’ambiente e alla qualità della vita, corredato da progetti green come l’iniziativa di mappatura e salvaguardia dei pini secolari. A supportare il dialogo con i viaggiatori più digitali, è online il nuovo sito web del resort, studiato nei minimi dettagli, con un layout completamente rinnovato e l’introduzione di una chatbot interattiva che aiuterà gli ospiti a scegliere la sistemazione più adatta e a esplorare i servizi della struttura.

