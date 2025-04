Nuove rastrelliere per le biciclette donate dal Rotary alla nostra città

Regalo di Pasqua da parte del Rotary alla città di Grosseto, con la donazione di alcune rastrelliere per il parcheggio di biciclette che sono state sistemato in piazza Manescalchi, all’inizio di via San Martino.

Grosseto: Le rastrelliere sono state consegnate al Sindaco di Grosseto, presenti anche gli Assessori Ginanneschi e Agresti dal Presidente del Rotary Club Grosseto, Barbara Chelli, nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte anche diversi rotariani del Club di Grosseto.

L’iniziativa del Rotary rientra nel “Progetto di Mobilità Sostenibile” promosso dal Rotary Club Grosseto che nasce dall’analisi della mobilità urbana nella nostra città e si pone l’obbiettivo di incentivare l’uso della bicicletta sia in una prospettiva di sicurezza stradale che di beneficio per la salute e il benessere dei cittadini.

La donazione delle rastrelliere per il parcheggio di biciclette è quello di offrire ai cittadini un luogo sicuro dove parcheggiare la propria bici incentivando così un cambiamento delle abitudini di mobilità.

Seguendo l’esempio di città anche grandi come Copenaghen o Amsterdam, dove la bicicletta è parte integrante del sistema di trasporto urbano, anche Grosseto – questa l’idea che ha mosso il Rotary in questa iniziativa - può trasformarsi in un una città più sicura e vivibile per pedoni e ciclisti.