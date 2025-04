Primavera al Parco della Maremma tra fioriture e panorami ma attenzione alle nuove regole

Le festività pasquali e i “ponti” possono essere il periodo ideale per vistare in autonomia la riserva naturale, prima dell’entrata in vigore delle regole estive.

Alberese: Dal 18 aprile accesso regolato al parcheggio di Marina di Alberese e dal 19 aprile attivo, nei fine settimana, il servizio di navetta. In programma lunedì 21 il pellegrinaggio a San Rabano; domenica 27 passeggiata “sulle orme dei Briganti”

La primavera al Parco della Maremma è un momento magico, dove la natura si risveglia e si possono percorrere sentieri adatti al trekking o alle passeggiate, senza “soffrire” troppo il caldo e il solleone. È il momento ideale per ammirare la fioritura degli asfodeli e la gemmazione di alberi e cisti, osservare gli insetti impollinatori al lavoro, poter posare lo sguardo su panorami mozzafiato che si aprono sul mar Tirreno o sulla campagna maremmana. E il periodo delle festività pasquali, seguito dai “ponti” del 25 Aprile e del 1° Maggio, possono essere davvero il momento ideale per godere di questa parte della Toscana del sud, visitando il Parco in autonomia, prima del periodo estivo in cui alcuni itinerari potranno essere percorsi solo con guida o partecipando alle escursioni in programma. Ma ci sono una serie di regole da seguire perché, in previsione dell’afflusso di visitatori, il consiglio dell’ente parco ha deliberato l’attivazione di alcuni servizi.

Da oggi, venerdì 18 aprile, infatti, l’accesso al parcheggio di Marina di Alberese sarà regolamento in base ai posti disponibili. Il varco da oggi e fino al 25 maggio è attivo dalle 6 alle 21.30. Da domani, sabato 19 aprile, inoltre, torna in funzione il servizio di navetta gestito dalla società Tiemme, per il momento nei fine settimana e nei giorni festivi. Dal 19 aprile al 27 aprile, dunque, la navetta sarà utilizzabile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 con passaggi ogni ora, mentre dal 1° maggio al 4 maggio, i passaggi sono garantiti dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, sempre con cadenza ogni 60 minuti. La navetta collega il Centro visite alla spiaggia di Marina di Alberese e sono attivi anche il parcheggio di Alberese e il parcheggio scambiatore di Rama spa; i biglietti possono essere acquistati al bar “Il Parco” ad Alberese, al Bazar del Parco della Maremma, direttamente sugli autobus, con carta o bancomat, oppure sul sito www.tiemmespa.it. Nei mesi di maggio e giugno il servizio navetta sarà attivo nei fine settimana e nei festivi, mentre da luglio sono previsti altri ampliamenti al servizio di parcheggio e al servizio di collegamento: per informazioni è possibile fare riferimento al sito www.parco-maremma.it

Eventi in calendario. In programma in questi giorni il consueto pellegrinaggio di Lunedì dell’Angelo, lunedì 21 aprile, organizzato dalla parrocchia “Santa Maria” Alberese e con i Pellegrini di speranza. Il raduno è fissato per le ore 9 in chiesa, dove è previsto un momento di preghiera. Alle 9.30 partenza dal piazzale antistante la chiesa per raggiungere l’abbazia intorno alle 11.30. Sul cammino sono previste alcune soste e meditazioni. Alle 13, i partecipanti potranno pranzare al sacco e poco prima delle 16 è prevista la partenza per il rientro (per informazioni 0564 414419). In caso di maltempo, il pellegrinaggio sarà posticipato a venerdì 25 aprile.

Domenica 27 aprile, escursione organizzata dal Parco della Maremma “sulle orme dei Briganti”: passeggiata su un percorso ad anello, in una bellissima area boschiva, dal Centro visite fino alla Piscina del Prete, luogo intriso di storia e mistero. Nel cammino saranno ripercorse leggende e storie della tradizione, che saranno ancora più suggestive da ascoltare immersi nella natura. Il ritrovo è fissato per le 14.30 al Centro visite di Alberese, in via del Bersagliere 7/9 mentre la partenza è in programma per le 15. Per percorrere l’itinerario, di circa 6 chilometri e mezzo, occorreranno indicativamente tre ore. Il costo per la visita è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni e gli studenti fino a 25 anni.

Prenotazione obbligatoria, scrivendo a booking@parco-maremma.it.

In caso di condizioni meteo avverse le escursioni organizzate dal Parco potrebbero subire dei cambiamenti di programma o essere rimandate: per informazioni occorre fare riferimento al sito www.parco-maremma.it