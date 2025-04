Il Comune presenta il nuovo sito Manciano Promozione

Lunedì 5 maggio l’incontro con le attività ricettive

Manciano: Il Comune di Manciano presenta il restyling del sito web Manciano Promozione, fortemente voluto dall’assessorato al Turismo. Il nuovo portale rappresenta uno strumento moderno e aggiornato, ideato per offrire informazioni complete e puntuali sul territorio di Manciano. Grazie a questo importante aggiornamento, il sito diventa un punto di riferimento per residenti, turisti e operatori del settore turistico. Per illustrare il nuovo portale e i progetti relativi al turismo, l’Amministrazione ha in programma un incontro con le attività ricettive, lunedì 5 maggio alle ore 16.30 a Le Stanze (Manciano).

Una delle principali novità del portale riguarda la possibilità, per le strutture turistiche, di essere inserite in uno spazio dedicato, gestito direttamente dall’Ufficio Turistico del Comune: la richiesta può essere inoltrata tramite un form appositamente creato sul sito.

Manciano Promozione offre anche una galleria fotografica del territorio che può essere liberamente utilizzata dagli operatori turistici, contribuendo a promuovere l’immagine di Manciano e delle sue bellezze.

Oltre al rinnovamento del sito, l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla sistemazione dei cartelli turistici distribuiti sul territorio e alla creazione di una brochure informativa che raccoglie i punti di interesse principali. Un importante lavoro riguarda ancora la sentieristica e a breve sarà presentato un progetto social dedicato alla scoperta del territorio.

Queste iniziative si inseriscono all’interno di un più ampio progetto di valorizzazione territoriale, portato avanti in collaborazione con l’Ambito Maremma Toscana Area Sud. Il turismo, per l’economia di Manciano, è una risorsa fondamentale per il benessere della comunità locale, un motore economico e un’occasione per valorizzare l’identità locale.