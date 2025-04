Attualità Codici: ecco come ridurre l’impatto ambientale in poche mosse 18 aprile 2025

159

Redazione

Ogni giorno i consumatori possono fare la differenza con semplici scelte sostenibili. L’associazione Codici fornisce alcuni consigli pratici per ridurre l’impatto ambientale. Partiamo dalla spesa. In questo caso è possibile scegliere prodotti locali e di stagione per ridurre le emissioni legate al trasporto, evitare gli imballaggi superflui e preferire alternative riutilizzabili, utilizzare una borsa di stoffa al posto dei sacchetti di plastica. Nei trasporti, invece, per gli spostamenti brevi si può usare la bicicletta oppure muoversi a piedi, sfruttare il trasporto pubblico per ridurre il traffico e l’inquinamento, mentre nella scelta di una nuova auto è possibile valutare modelli elettrici o ibridi. Per quanto riguarda i consumi, infine, spegnere le luci e gli elettrodomestici in standby permette di risparmiare energia, chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti contribuisce a ridurre gli sprechi di acqua, riparare e riutilizzare gli oggetti consente di diminuire la produzione di rifiuti. Sono tutti accorgimenti per la vita quotidiana che possono ridurre l’impatto ambientale, promuovendo la sostenibilità. Seguici



