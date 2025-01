Ispettori ambientali al lavoro - Redatti 29 verbali ed ecco le zone con le principali criticità

Sindaco e vicesindaco: “E’ alta l’attenzione per l’ambiente, sia in termini di prevenzione sia di repressione dei comportamenti scorretti, come l’abbandono dei rifiuti”. Verbali perlopiù per abbandono di sacchi a terra

Follonica: Gli ispettori ambientali di Sei Toscana - come da indicazioni dell'Amministrazione comunale - sono al lavoro sul territorio per segnalare situazioni non regolari e, quando possibile, prevenirle. Ecco un bilancio dell’attività tra luglio e dicembre 2024, relativamente alla vigilanza ambientale su tutto il territorio e al controllo del mercato settimanale.

Nel corso dei 28 turni, sono state riscontrate 170 situazioni non conformi relativamente all’abbandono dei rifiuti ingombranti, abbandono sacchi, abbandono RAEE, mancata differenziazione, abbandono carta/cartone, rifiuti speciali gettati nel ciclo urbano, uso improprio di cestini gettacarte, uso improprio cassonetti.

“Le zone dove sono state evidenziate criticità - dice il sindaco Matteo Buoncristiani - sono in particolare: piazza XXV aprile, via del Fonditore, via Fratti, via Merloni, via Parigi, dove si concentreranno in futuro i successivi controlli, come da nostra richiesta. In particolare si tratta di abbandoni dei rifiuti fuori dai cassonetti, comportamento che crea anche problemi di degrado in città e che ci vengono segnalate dagli stessi cittadini”.

Per quanto riguarda le sanzioni sono stati firmati 29 verbali, 17 per l’abbandono di sacchi a terra, 12 per mancata differenziazione: 4 in piazza XXV aprile, 2 via Albereta, 1 via della Repubblica, 2 via Fiume, 6 via Fratti, 5 via Merloni, 4 via Trieste, 5 viale Italia.

“Su indicazione dell’Amministrazione comunale – dice il vicesindaco e assessore all’Ambiente Danilo Baietti - gli ispettori ambientali di Sei Toscana hanno monitorato anche la situazione al mercato settimanale di Follonica, con l’intento di fare prevenzione”.