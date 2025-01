Inaugurato Digital home care, il primo Centro di formazione, simulazione e telemonitoraggio dell’Asl

Un innovativo polo di eccellenza dedicato alla formazione su tecnologie assistive, dispositivi medicali e sui servizi di telemedicina, destinato a personale sanitario, sociosanitario, persone assistite e caregiver. È la prima esperienza in Toscana nel sistema pubblico

Grosseto: Inaugurato questa mattina ad Arezzo il primo Centro di formazione, simulazione e telemonitoraggio ‘Digital home care’ dell’Asl Toscana sud est. Un polo innovativo e trasversale dedicato alla formazione sulle nuove tecnologie in ambito sanitario sia per il personale che per le persone assistite e i propri familiari o caregiver.

Il Centro, a valenza aziendale, si trova al primo piano della palazzina sede del polo infermieristico e del Cat (Centro ausili alta tecnologia dell’Asl Tse) nell’area del parco Pionta e ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita dei pazienti e l’ottimizzazione del lavoro del personale sanitario e sociosanitario.

Il ‘Digital home care’ opera, infatti, su più livelli: da un lato offre un percorso di formazione su intelligenza artificiale, metaverso, domotica e sensori, dall’altro permette simulazioni in telemedicina, chirurgia, percorsi riabilitativi grazie alla creazione di una demo house, una casa ‘intelligente’ dove è possibile sperimentare e addestrare il personale all'uso di queste tecnologie. Ed è proprio la demo house il cuore del progetto, un ambiente immersivo per apprendere, attraverso simulazioni pratiche, come utilizzare strumenti di telemedicina e dispositivi per la gestione della vita quotidiana dei pazienti e fare esperienza concreta in un contesto realistico. La demo house è in fase di allestimento e tra poche settimane sarà operativa.





«L'iniziativa della demo house di Arezzo – ha detto l’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini - si inserisce perfettamente nel più ampio progetto regionale di telemedicina, finanziato dal PNRR, che prevede un’unica piattaforma informatica per la tele-visita, il tele-consulto, la tele-assistenza ed il tele-monitoraggio, con dispositivi a casa del paziente, per tutte le Asl della Toscana e che vedrà il via a luglio. Avere un luogo dove operatori e cittadini potranno toccare con mano gli strumenti e le soluzioni e capire e formarsi al loro utilizzo, darà senza dubbio un contributo ed un supporto importante a cambiare il volto dell'assistenza sanitaria del futuro».

«Abbiamo fortemente creduto nella realizzazione di questo progetto per rispondere alle sfide delle cure domiciliari con l’ausilio delle più moderne soluzioni tecnologiche - ha sottolineato la direttrice generale f.f. Antonella Valeri – Il Centro, a supporto di tutte e 3 le province della nostra Asl, rappresenta un tassello importante verso una sanità sempre più all’avanguardia e accompagnerà e supporterà pazienti e caregiver verso questo importante cambiamento».

«Il Digital home care è frutto di un processo condiviso che ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza ai nostri pazienti e una maggiore preparazione all’uso delle tecnologie digitali da parte di tutto il nostro personale, sia ospedaliero che territoriale che caregivers – ha evidenziato la direttrice sanitaria Assunta De Luca – Il Centro, inoltre, permette lo sviluppo e un approccio nuovo su un tema fondamentale per le cronicità, rafforzando l’integrazione tra ospedale e territorio».

«A livello operativo abbiamo previsto vari progetti formativi che partiranno già questo mese – spiega la direttrice dell’Area dipartimentale innovazione e sviluppo, Maria Giovanna D’Amato – per i caregivers, ad esempio, abbiamo previsto specifica formazione sull’uso pratico dei dispostivi di assistenza, supporto alla telemedicina e uso di tablet o smartphone per comunicare con il personale sanitario. Gli operatori sanitari avranno specifici corsi ad hoc incentrati, ad esempio, sulle simulazioni pratiche di scenari di assistenza nella Demo House per comprendere meglio le esigenze del paziente a domicilio o per il supporto al monitoraggio da remoto».

All’inaugurazione hanno preso parte anche la responsabile di Anci Sanità della Toscana, Roberta Casini, le associazioni e il personale dei Dipartimenti e delle strutture coinvolte nella progettazione formativa. Nel corso della mattinata si è svolta una visita all’interno dei locali e una breve presentazione del Centro Digital home care a cura della responsabile del Progetto, Maria Giovanna D’Amato e del project manager Alessio D’Aniello, che hanno illustrato obiettivi, mission e caratteristiche del progetto.