"In cucina con Giulia": carciofi gratinati al forno

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Quella dei carciofi gratinati al forno è una ricetta vegetariana davvero gustosa: carciofi profumati con la nepitella e insaporiti con del formaggio fuso.

Mi piacciono molto i carciofi e li preparo spesso cucinati così. E’ una ricetta molto versatile, perché possono diventare un secondo, un contorno o addirittura un piatto unico a seconda di ciò che li accompagna. A volte li accompagno alle patate al forno: carciofi e patate sono davvero un’ottima accoppiata.

Questi sono i miei carciofi gratinati al forno.

Ingredienti (per 4 persone):

8 carciofi di medie dimensioni

4 sottilette (o altro formaggio che fonde)

parmigiano grattugiato q.b.

olio e.v.o.

sale

pepe

nepitella

succo di limone

Per prima cosa ho lavato i carciofi, poi li ho puliti togliendo le foglie più dure e la punta.

Li ho tagliati a metà nel senso della lunghezza, lasciando circa 5 cm di gambo e, via via ho messo i carciofi puliti in una ciotola con dell’acqua e uno schizzo di succo di limone.

L’aggiunta di succo di limone è importante per non farli annerire.

A questo punto ho fatto cuocere i carciofi per circa 15 minuti in padella con olio, sale, pepe, nepitella e mezzo bicchiere d’acqua. Ffate attenzione che non si rompano quando vengono girati.

Ho disposto i carciofi in una teglia uno vicino all’altro irrorandoli con il loro fondo di cottura, poi li ho coperti con la sottiletta e abbondante parmigiano grattugiato.

Infine ho messo i carciofi in forno già preriscaldato a 180° per farli gratinare fino a che il formaggio avrà fatto una crosticina dorata.

Ho servito i carciofi gratinati al forno caldissimi e con il formaggio ancora filante!