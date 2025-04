MOIGE: Arriva a Isernia il tour di NET.COM per contrastare il bullismo etnico

Una rete territoriale di professionisti formati e un vademecum per contrastare gli episodi di bullismo e discriminazione, per una reale integrazione culturale e sociale. Il 1 aprile l’Istituto Cuoco Manuppella di Isernia ospiterà il centro mobile del MOIGE

Isernia: Arriva a Isernia e, più precisamente all’Istituto Cuoco Manuppella, il tour del progetto “NET.COM” l’iniziativa promossa MOIGE – Movimento Italiano Genitori, sostenuta dal Ministero degli Interni e co-finanziata dall’Unione Europea, per contrastare il bullismo e il cyberbullismo etnico, un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti, nella società e nelle scuole italiane.

Dalle 10:00 alle 13:00 si terranno tre sessioni formative di 50 minuti su queste tematiche tenute da Claudia Polci e Francesco Centrone, due psicologi della task force anti bullismo del MOIGE. Dalle ore 14:00 alle 17:00 Il Centro Mobile sosta a Piazza della Repubblica ad Isernia per accogliere la cittadinanza mentre dalle ore 15:00 alle 16:00 si svolgerà un intervento diretto a genitori, docenti e operatori comunali.

Secondo lo studio del MOIGE, condotto in collaborazione con l'Istituto Piepoli nel 2023, emergono dati allarmanti: l'8% dei ragazzi usa foto o video per prendere in giro qualcuno, un dato in costante aumento. Il 45% ha dichiarato di essere stato vittima di prepotenze, con il 34% di casi legati a violenza verbale. Preoccupante è anche la percentuale di minori che navigano senza alcun filtro anti-porno (49%) e la scarsissima comunicazione con le famiglie riguardo a strumenti di protezione durante la navigazione online.

"NET.COM" si propone di affrontare in modo diretto e mirato il bullismo etnico, che colpisce in particolare i bambini e i ragazzi provenienti da famiglie migranti. Con oltre 877.000 studenti stranieri nelle scuole italiane, come riportato dal MIUR, l’intervento risulta urgente e necessario per garantire a tutti i giovani, indipendentemente dal loro background culturale, una scuola libera da pregiudizi e discriminazioni.

"Il nostro progetto nasce da un'esigenza sociale imprescindibile", dichiara Antonio Affinita, Direttore Generale del MOIGE. "La società italiana sta diventando sempre più multietnica e multiculturale. Occorre valorizzare le differenze, comprendere le diverse necessità e gli ostacoli nel percorso di integrazione, soprattutto per i minori stranieri. NET.COM significa ascolto, osservazione e, soprattutto, azioni concrete a supporto dei minori".

L’obiettivo di "NET.COM!" è creare una rete di professionisti formati e un vademecum di best practices, al fine di promuovere la cultura dell’integrazione. A questo scopo, infatti, verranno creati gruppi di coordinamento locali che opereranno in collaborazione con i servizi sociosanitari, le forze dell’ordine e i mediatori culturali, per garantire un supporto tempestivo e adeguato ai minori di diversa nazionalità. Attraverso questi strumenti, NET.COM mira a fornire un supporto tempestivo e qualificato, prevenendo e contrastando episodi di discriminazione e bullismo.

Un progetto che si pone come obiettivo non solo di proteggere, ma di costruire una società più inclusiva e rispettosa.