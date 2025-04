Disturbi alimentazione, Rossi (FDI): “Approvata relazione da parte Commissione infanzia e adolescenza”

Roma:“E’ stato approvato oggi in Commissione, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui disturbi dell’alimentazione in età infantile e adolescenziale. Questa indagine appena conclusa, fa parte di un lavoro iniziato nel mese di ottobre 2023, il quale ha visto tutta la commissione impegnata in una serie di indagini conoscitive a sostegno di minori e persone più fragili”. È quanto dichiara il deputato Fabrizio Rossi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione infanzia e adolescenza.

“La Commissione – spiega Rossi - aveva scelto per questa indagine di concentrarsi sul tema dell’obesità, con particolare attenzione sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani, con un focus sul disordine alimentare e altri disturbi, con l’obiettivo di approfondire l’impatto e le conseguenze negative di una errata alimentazione sullo sviluppo psico-fisico dei minori, proponendo al tempo stesso idonei strumenti utili a diffondere, soprattutto nei contesti scolastici, sportivi e ricreativi, il pensiero di sana ed adeguata alimentazione”.

“Negli ultimi 40 anni – commenta Rossi – a livello mondiale il numero degli adolescenti con obesità è aumentato di oltre dieci volte. Il tasso di obesità infantile e adolescenziale è arrivato a toccare i 50 Milioni tra le bambine e i 74 milioni tra i bambini e adolescenti. Ad oggi nel mondo si contano circa 120 milioni di bambini e adolescenti obesi (dato OMS), e il nostro Paese purtroppo, tra le nazioni europee è tra quelli con tasso più alto di obesità infantile, preceduta solamene da Cipro, Spagna e Grecia. Se guardiamo i dati Unicef, nel 2022 ben 37 milioni di bambini sotto i 5 anni erano in sovrappeso, pari al 5,6% della popolazione infantile mondiale. In Europa meridionale, ad esempio, 500Mila bambini sono in sovrappeso e l’Italia si colloca al 4° posto tra i Paesi più colpiti dell’Ue con il 36% delle ragazze e il 43% dei ragazzi in sovrappeso o obesi. Dati, quest’ultimi, che devono far riflettere tutti noi sull’importanza della prevenzione”.

“Ancora una volta la Commissione ha fatto un ottimo lavoro, affrontando le varie problematiche usando lo strumento dell’indagine conoscitiva che diventa uno strumento utile per l’attività legislativa, e al tempo stesso rafforza il ruolo di indirizzo di questo organismo parlamentare”, conclude Fabrizio Rossi.