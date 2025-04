BCC Innovation Festival: al via la quarta edizione

Aperta la nuova selezione del Gruppo BCC Iccrea per individuare e supportare le migliori idee imprenditoriali nel campo dell’innovation technology. La candidatura è gratuita e il termine per la presentazione delle domande, sul sito festival.bccinnovation.it, è il 13 maggio 2025. Ai vincitori verranno erogati percorsi di crescita e di sviluppo verso il mercato (go-to-market) da incubatori e acceleratori sulla base delle loro esigenze: ciascun percorso ha un controvalore economico di almeno 40.000 euro. Accenture sarà main partner dell’iniziativa al fianco del Gruppo BCC Iccrea per accelerare il percorso di innovazione tecnologica dell’ecosistema imprenditoriale italiano.

Roma: Dopo il successo delle prime tre edizioni, che hanno visto coinvolte tutte le BCC del Gruppo BCC Iccrea, con oltre 500 innovatori iscritti, 200 idee selezionate e 16 progetti vincitori, è partita la quarta edizione del BCC Innovation Festival.

L’iniziativa è finalizzata a individuare le migliori idee imprenditoriali nel campo dell’innovation technology e a facilitarne la crescita e il posizionamento sul mercato. La candidatura è gratuita e il termine per la presentazione delle domande è il 13 maggio 2025.

Per partecipare al percorso si potranno raccogliere maggiori informazioni e avanzare le candidature sul sito di riferimento del progetto festival.bccinnovation.it.

Ai vincitori verranno erogati percorsi di crescita e di sviluppo verso il mercato (go-to-market) da incubatori e acceleratori sulla base delle loro esigenze e, grazie ai partner che da anni accompagnano il progetto (AixIA – Associazione italiana per l’intelligenza artificiale, Assofintech, Auriga, BCC CreditoConsumo, BCC Leasing, BCC Sinergia, Italian Tech Alliance), ciascun percorso avrà un controvalore economico di almeno 40.000 euro.

Il progetto, realizzato con il supporto di Knowledge Insititute partner di consulenza strategica, quest’anno si arricchisce della collaborazione di Accenture in qualità di main partner, che metterà a disposizione la pluriennale esperienza nell’ambito della trasformazione digitale e della sostenibilità e favorendo l’accesso dei vincitori al proprio ecosistema di progetti, partner, fornitori e clienti per eventuali sinergie.

Come negli anni passati, BCC Innovation Festival non si limiterà alle idee che meritano un affiancamento per proporsi per la prima volta al mercato (per una fase di incubazione dedicata), ma anche a quelle realtà che, essendo già avviate e trovandosi nella fase “growth”, potranno accrescere ulteriormente le loro potenzialità (per un percorso invece di accelerazione). Le candidature, che necessariamente dovranno focalizzarsi su uno degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, saranno presentate in sinergia con la Banca di Credito Cooperativo promotrice nel corso di un pitch online davanti ad un comitato di esperti che selezionerà i Champions per la fase finale dell’iniziativa, il Road to Festival.

La collaborazione con la BCC di riferimento per iscrivere la propria idea al progetto non è una condizione necessaria per la partecipazione all’iniziativa.

Con il Road to Festival si apre un secondo step del percorso, dove i Champions prescelti riceveranno un ciclo di formazione per finalizzare una presentazione tecnica del progetto alla giuria del Festival Day finale. In questa giornata, verranno poi scelti i progetti vincitori che vivranno un ciclo dedicato alla loro crescita, per arrivare a proporsi al mercato e raccogliere capitali. Al termine di questa ulteriore fase, i Champions vincitori potranno incontrare una platea di investitori, tra cui fondi di venture capital, business angel, private equity, e partecipare a momenti di networking internazionale.

L’edizione 2025 del BCC Innovation Festival vedrà confermata anche una stanza virtuale nel Metaverso chiamata BCC Innovation World, nella quale gli utenti potranno navigare per raccogliere maggiori informazioni sull’iniziativa e confrontarsi con i diversi attori coinvolti, dai partner e sponsor agli altri membri della community.

“Il Gruppo BCC Iccrea continua a investire nell’innovazione e nella sua valorizzazione sui territori – ha commentato Andrea Coppini, responsabile Divisione Digital Innovation & Multichannel del Gruppo BCC Iccrea –. Con l’Innovation Festival vogliamo offrire un’opportunità alle idee che nascono a livello locale per alimentarle e farle crescere, anche a livello internazionale, per realizzare il loro percorso di impresa e contribuire allo sviluppo dell’economia reale del nostro Paese”.

Il BCC Innovation Festival ha ricevuto due premi di rilievo nazionale nel 2023: il Premio ABI Innovazione per gli Ecosistemi e il Premio Nazionale per l’Innovazione COTEC, quest’ultimo istituito per concessione del Presidente della Repubblica e consegnato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione presso il Centro Nazionale di Ricerca di Roma.