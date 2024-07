Cronaca Il rogo di Montauto sconfina nel Lazio, 65 ettari in fumo e 2 Canadair in volo 12 luglio 2024

Grosseto: Ieri il Sistema AIB regionale è stato messo a dura prova per un incendio boschivo scaturitosi nei pressi di Montauto a poche centinaia di metri dal rogo del giorno precedente. Una prima stima parla di 65 ettari andati in fumo e la presenza di 2 elicotteri della flotta regionale dalle basi di Alberese e Siena. L’incendio di difficilissima gestione, ha visto la presenza di oltre 12 squadre di terra compreso un analista (figura che si attiva su incendi di difficile gestione) della Racchetta di Civitella Paganico a supporto alle squadre dell UC Fiora, Metallifere, Amiata SUD e VF. Le fiamme hanno anche sconfinato nella regione Lazio e sono stati attivati due Canadair dalla base di Ciampino, CAN24 e CAN27. Le due sale operative regionali stanno coadiuvando le operazioni.



