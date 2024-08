“I concerti alla Torre” dell’Orbetello Piano Festival proseguono con Tomasz Zajac

Domani venerdì 2 agosto alle 21.30 il pianista polacco proporrà un programma con di musiche di Nowakoski, Granados e Chopin



Orbetello: Nuovo appuntamento con Orbetello Piano Festival, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che, fino al 4 agosto, porta la grande musica in alcuni luoghi fra i più insoliti e affascinanti della laguna Toscana.

Per la serie “I concerti alla Torre”, domani venerdì 2 agosto alle ore 21.30, il Forte delle Saline di Albinia ospita il pianoforte di Tomasz Zajac con un programma che prevede l’esecuzione di musiche di Nowakoski, Granados e Chopin.

Tomasz Zajac è uno dei pianisti polacchi più importanti della sua generazione. Oltre che in Polonia si è esibito in Iran, Giappone e vari paesi europei come Germania, Austria, Francia, Norvegia, Bielorussia, Repubblica Ceca tenendo concerti in sale prestigiose.

Vincitore di numerosi concorsi pianistici internazionali, Tomasz ha preso parte a una serie di masterclass tenute da molti importanti professori di pianoforte: Lilya Zilberstein, Ewa Pobłocka, Elżbieta Tarnawska, Andrzej Tatarski, Dina Yoffe, Phillip Giusiano, Tamás Ungar, Andrzej Jasiński, Tobias Koch, Uta Weyand, Ronan O'Hora, William Fong, Vincenzo Balzani. Per i suoi successi artistici gli sono state assegnate numerose borse di studio da numerose organizzazioni tra cui il Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia, il Rotary-Gdynia Club, la Fondazione Energa.

Orbetello Piano Festival prosegue sabato 3 agosto alle ore 21.30 quando si rinnova l’appuntamento che nasce dalla collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e che vede protagonisti gli allievi della Masterclass chigiana diretta da Lylia Zylberstein.

Gran finale domenica 4 agosto alle ore 21.30 con il pianoforte di Sergey Belyavsky.

Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello- assessorato alla cultura, della Fondazione CR Firenze e di numerosi partner tra cui RRD Roberto Ricci Design.

Info e biglietteria +39 3534407785 \ +39 389 2428801

www.orbetellopianofestival.it