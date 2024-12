Hockey: Il Circolo Pattinatori crolla nel secondo tempo contro il Wasken Lodi

Grosseto: Il Wasken Lodi si vendica con gli interessi delle due sconfitte rimediate nella passata stagione con il Circolo Pattinatori ed espugna la pista Mario Parri con un 10-4 forse troppo pesante per gli uomini di Massimo Mariotti, rimasti in partita per trenta minuti, sul 3-5. Il Lodi, dal 18’ senza il portiere Grimalt, espulso, ha dilagato nel finale. E’ stata una brutta serata anche sotto il piano dei risultati: hanno vinto anche le dirette avversarie Monza e Viareggio, che si avvicinano in classifica.

Dopo 1’18, per un fallo di Compagno, che trattiene irregolarmente Sillero, l’arbitro Galoppi concede un rigore che “Tonchi” De Oro mette impeccabilmente alle spalle di Grimalt. Il vantaggio grossetano dura però solo un minuto e mezzo: Fernandez esce da dietro la porta e serve Compagno che batte Fongaro. Al 5’ Cairo si libera bene di un avversario, ma il portiere lodigiano è attento. Al 7’ invece Compagno sbatte due volte su Fongaro. All’8’ il Grosseto va vicino al vantaggio con una bella combinazione Cairo-Barragan, ma la palla esce. Il Wasken firma il sorpasso dopo 9 minuti e mezzo di gioco: Compagno raccoglie un lancio dalla difesa e si lancia verso la porta, effettuato il tiro vincente, prima dell’arrivo del portiere biancorosso. Al 13’ per un fallo di Cabiddu in area, il Lodi usufruisce di un rigore: Fongaro devia il tiro di Faccin, ma il giocatore giallorosso riprende e con un alza e schiaccia mette in rete il 3-1. Il Cp si tuffano subito in avanti per cercare di riaprire la gara. Saavedra si vede fermare dai gambali. A 8’32 un fallo di Antonioni manda nuovamente sul dischetto Gaston De Oro ma questa volta è Grimalt a fermare la conclusione con le protezioni. Al 18’ il Lodi perde il portiere titolare Grimalt, espulso dall’arbitro Marinelli per un fallo su De Oro. Al suo posto entra Porchera, che viene salvato dal palo sul rigore di Pablo Saavedra. Al 20’ il Grosseto accorcia le distanze: il tiro di De Oro da lontano viene toccato quel che basta da Saavedra che riapre il match. A 43 secondi dalla fine Compagno segna la terza rete personale, sorprendendo la difesa con una deviazione volante. I Pattinatori a inizio ripresa devono fare ancora i conti con la giornata di grazia di Compagno, che da due passi segna il 5-2. Un gran gol di Gabriel Cairo, servito da De Oro, al 6’, alimenta le speranze grossetane. La gara è vivace, le due avversarie si fronteggiano in velocità. Mariotti schiera la squadra a zona e il Lodi soffre, ma nel giro di dieci secondi Najera e Giovannetti trovano il varco giusto per superare due volte Fongaro e chiudere la partita. Il Grosseto non molla e Sillero trova il 7-4.. A 6’30 Fongaro esce a valanga su Compagno e rimedia un blu. Rigore e Irace tra i pali. Compagno mette a lato, riprende, ma il portierino grossetano devia con il guanto ma nulla può, in inferiorità numerica, sulla veloce incursione di Nadini.

Faccin al 21’ trova anche il 9° gol sun una palla rimasta vacante e poco i lombardi vanno in doppia cifra con Giovannetti.

Il commento di mister Massimo Mariotti

«Complimenti al Lodi perché ha meritato ampiamente il risultato, ha fatto una partita importante e noi purtroppo, a differenza di altre partite con squadre di livello, siamo andati spesso in difficoltà. Abbiamo subito molto evitabili. E’ stata una serata un po’ sottotono e chiaramente loro ne hanno approfittato specialmente con lo scatenato Compagno, bravo, è maturato tanto, è un giocatore tecnicamente di altissimo livello.

Non c’è da fare drammi, c'è da resettare immediatamente. Sapevamo che avevamo quattro partite complicate, una l’abbiamo pareggiata fuori casa e queste due in casa abbiamo perso. Ripeto, cerchiamo di resettare, abbiamo il Forte dei Marmi, dobbiamo fare una partita per cercare di portare via punti».

Circolo Pattinatori Grosseto-Wasken Lodi 4-10

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

WASKEN LODI: Grimalt, Porchera; Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandez, Nadini, Antonioni, Bozzetto, Compagno. All. Pierluigi Bresciani.

ARBITRI: Matteo Galoppi e Vincenzo Marinelli.

RETI: nel p.t. 1’19 De Oro (rig.), 2’48 Compagno, 9’34 Compagno, 12’15 Faccin, 19’57 Saavedra; nel s.t. 4’13 Compagno, 5’17 Cairo, 13’51 Najera, 14’09 Giovannetti, 16’20 Sillero, 19’11 Nadini, 20’15 Faccin.

NOTE: cartellino rosso a Grimalt a 7’27 del p.t.; espulsione temporanea Fongaro

Fotoservizio di Tommaso Giusti