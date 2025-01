Hockey: Circolo Pattinatori pronto a vendere cara la pelle a Follonica nonostante l'organico ridotto

Grosseto: È vero che il derby è una gara a parte, ma il Circolo Pattinatori Grosseto si presenta all’attesa sfida di sabato sera con il Follonica Hockey Innocenti Costruzioni con l’organico ridotto all’osso, a causa dell’infortunio di Gabriel Cairo (che sta trascorrendo la convalescenza a Barcellona) e per la squalifica di un turno di Stefano Paghi, uno dei tanti ex dell’incontro, espulso nella gara di sabato scorso contro Montebello. Nonostante questo, i ragazzi di Massimo Mariotti scenderanno sulla pista del Capannino con l’obiettivo di far bene, di giocare fino in fondo tutte le carte, sapendo di non aver nulla da perdere e di aver già ottenuto una grande soddisfazione nella gara d’andata, vincendo in via Mercurio contro gli azzurri di Sergio Silva, per 4-3, dopo essere stati avanti per 3-0 nel primo tempo e 4-1 al 14’ della ripresa. Il Grosseto arriva a questo appuntamento, il più sentito dalla tifoseria che seguirà in maniera massiccia i suoi beniamini sul golfo, reduce da una netta vittoria contro la penultima in classifica, mentre il Follonica vuole riscattare in tutte le maniere tre sconfitte consecutive, compresa quella di mercoledì scorso contro il Bassano, che l’ha eliminata dalla Coppa Italia. L’unico vantaggio di Saavedra e compagni sarà, dunque, di non aver nulla da perdere, al contrario dei padroni di casa che non vogliono perdere posizioni in classifica.

«Il risultato eclatante - dice l’allenatore del Cp Grosseto, Massimo Mariotti - l’abbiamo ottenuto all’andata, contro una squadra che rispetto a noi è più attrezzata e ha altri obiettivi. Le difficoltà che abbiamo avuto nelle ultime settimane ci devono dare la giusta mentalità di giocarcela, come facciamo tutte le settimane, cercando di sfruttare i limiti delle nostre avversarie.

Per noi - prosegue Mariotti - sarà una partita difficilissima, cerchiamo di onorarla sapendo che loro vogliono vincere a tutti i costi. Dobbiamo anche essere consapevoli che il nostro campionato, con 20 punti in classifica e 10 partite ancora da disputare, è sicuramente sopra le aspettative. Il Follonica alla rosa dell’anno scorso ha aggiunto due nostri giocatori, con i quali vuole cercare di rimanere il passo delle altre big. Ripeto, dovremmo sfruttare le situazioni che si presentano».

Sabato sera alla pista armeni, la “Big red machine” avrà però un solo cambio di esperienza a disposizione.

«Io alleno i ragazzi per stare in pista 50 minuti – risponde Mariotti - anche se nell’Hockey moderno non ci sono pause e per gestire la partita servono più rotazioni. I ragazzi che scenderanno in campo lo faranno liberi da qualsiasi pressione, con la voglia di ben figurare».

Nella lista dei convocati, rispetto alla gara di sabato scorso con Montebello, è stato aggiunto Emanuele Perfetti, classe 2004, alla prima chiamata in serie A1, ma che aveva già fatto parte della trasferta a Trissino in Coppa Italia. Confermata invece la convocazione del diciassettenne Tommaso Giusti.

I precedenti. Il successo per 4-3 dell’andata (tripletta di Saavedra e gol di De Oro per i biancorossi) è stato il sesto del Circolo Pattinatori Grosseto nella storia del derby di A1. Tre sono invece i pareggi, undici le vittorie dei follonichesi.

Arbitrano Louis Antony Hyde di Breganze e Carlo Iuorio di Salerno. Diretta sul canale Youtube della Fisr alle 20,45.