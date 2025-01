Gruppo Alternativa Orbetello: "Dove sta l’immagine degli Amministratori del Comune di Orbetello?"

Orbetello: A febbraio e ad agosto 2024 - scrive in un comunicato Gruppo Alternativa Orbetello - due delibere di Giunta sfoggiavano un impegno a preservare e a difendere la reputazione del Comune di Orbetello. Ma la rispettabilità è qualcosa che si compra un tanto al chilo? Perché non ci sembra che sulla stampa Orbetello stia brillando…. Tre avvisi di garanzia a fine maggio ci avevano già portato sulla bocca di tutti. E adesso la notizia di un “consigliere reo confesso” riferita dalla Procuratrice Capo Navarro fa presagire nuovi incubi.

In merito alla procedura che coinvolge un consigliere e due dipendenti comunali - continua il Gruppo Alternativa Orbetello - già il 3 giugno Gruppo Alternativa era stata zittita in malo modo, togliendo ogni possibilità di richiesta chiarimenti. Questo è evidente nello streaming del Consiglio, basta guardarlo! Adesso Gruppo Alternativa ha mandato un’interpellanza al Sindaco, c’è il bisogno di una presa di posizione coraggiosa. Si tratta di beni pubblici, usati, sembra, per uso personale. Possibile che l’Assessore al Bilancio, nonché Sindaco, non si curi di quanto avviene nel suo settore?

Gruppo Alternativa ha anche richiesto, di nuovo, un incontro con la Prefettura, necessario, data la situazione. La documentazione è stata inviata alla Corte dei Conti, e questo presuppone l’esistenza di un danno erariale. La Minoranza ha chiesto per tutti coloro che sono coinvolti provvedimenti immediati, con il ritiro delle deleghe, soprattutto di deleghe così “pesanti”.

Quanto deve andare avanti la dimostrazione dell’incapacità amministrativa della Giunta Casamenti? Intanto - conclude Gruppo Alternativa Orbetello - hanno ripreso a capitozzare quei poveri alberi, incuranti di tutto...