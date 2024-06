“Finalmente Musica", saggio di fine anno della scuola dell'Ente Musicale e Culturale Puccini

Suvereto: Dalla propedeutica alla musica per i piccolissimi ai principali strumenti, passando per il coro di adulti. Tante generazioni, tutte presenti lunedì 3 giugno alle ore 17.30 nella sala Musica di via Magenta 13 per il saggio di fine anno della scuola di musica dell’Ente Musicale e Culturale Puccini di Suvereto “Finalmente musica”. Un evento aperto a tutti durante il quale si potrà vedere il frutto di un intero anno di lavoro. “Di sacrificio, impegno e passione - spiega Carmelo Santalucia, direttore della scuola, insegnante di tromba e trombone e direttore della Filarmonica Puccini di Suvereto -. In poche parole di amore per tutta la musica”. Con lui, oltre agli allievi, saranno presenti anche i docenti della scuola, Marina Zannerini (clarinetto), Ilaria Cascinelli (sax), Gloria Cianchetta (pianoforte), Silvia Gasperini (coro), Sara Maurelli (propedeutica alla musica e chitarra) e Sabina Matteucci (propedeutica alla musica).



“Per noi sarà una grande festa - conclude -. Per tutti gli spettatori che assisteranno sarà anche un’occasione per vedere come lavora la nostra scuola, una realtà fortemente consolidata sul territorio, e chiedere informazioni e consigli sui corsi in partenza il prossimo anno”. La musica di fatto è da sempre al centro di tante attività dell’Ente Puccini. Attraverso il bando “Per chi crea” targato Siae, ad esempio, è stata coinvolta anche la scuola secondaria del comprensivo Marconi dove sono in programma a giugno una lezione all’aperto e un saggio finale di musica rivolti in questi casi solamente ai genitori e ai parenti degli alunni.

I corsi della scuola di musica che partiranno da settembre sono: chitarra, pianoforte, flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone e percussioni, oltre ai laboratori musicagiocando per i più piccoli e canto corale per gli adulti. E’ possibile scrivere anche a segreteria@entepuccinisuvereto.com o chiamare il numero 350.1766636.