Continuano le feste dedicate al Natale a Scarlino

Scarlino: Continuano gli eventi natalizi a Scarlino, organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Scarlino. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Si inizia venerdì 20 dicembre, con un classico delle feste, la Panfortata al Circolo Arci di Scarlino alle ore 21, con premi per i partecipanti. Sabato 21 dicembre, sempre nel borgo storico, la musica diventa protagonista con il concerto di Stefano Cocco Cantini (sax) e Simone Zanchini (fisarmonica) nella suggestiva cornice della Chiesa di San Donato alle ore 18.00. Il duo propone un repertorio di composizioni originali dei due musicisti e di brani della storia musicale, con la forza di un solista del calibro di Stefano Cocco Cantini, definito da Down Beat uno dei migliori e originali sax soprano del panorama mondiale, e di uno dei fisarmonicisti più eclettici e talentuosi del contesto internazionale.

La serata si conclude al Circolo Arci con la tombola.

Domenica 22 dicembre sarà una giornata ricca di eventi: al mattino, alle 10, verrà inaugurato il presepe nella Chiesa di San Donato (Scarlino), mentre nel pomeriggio, alle 16 al Puntone, andrà in scena lo spettacolo della compagnia “I Teatranti”, “Le sorelle Alzheimer”.

Alle 17.30 Scarlino Scalo ospiterà la grande Festa di Natale: in piazza Gramsci ci saranno i mercatini dei commercianti e delle aziende agricole scarlinesi, l’animazione degli artisti della Compagnia Mantica e della Fatina dei dolcetti e di un mangia fuoco, oltre alla musica. Non mancherà l’arrivo di Babbo Natale con i pony che si fermerà alla casetta natalizia per rallegrare tutti i piccoli presenti.

La vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, Babbo Natale arriverà nel centro storico alle ore 15 per portare gioia e doni ai più piccoli.