Attualità Conad: potenziato il punto vendita di via Senegal 31 ottobre 2024

31 ottobre 2024

136 Stampa

Redazione

Arricchita in nuovi spazi l'offerta merceologica con oltre 600 nuovi prodotti Grosseto: Giovedì 31 ottobre riapre dopo soli tre giorni di fermo il punto vendita di Conad di via Senegal a Grosseto. Ha inizio così un processo di rinnovamento del negozio che progressivamente introdurrà una nuova offerta merceologica e nuove tecnologie all'interno dello spazio di vendita. Il supermercato di via Senegal è collocato nel cuore di uno dei quartieri più popolosi di Grosseto e già da tempo offre ai cittadini un'importante gamma di servizi. Oltre ai “normali” banchi di panetteria, gastronomia, pescheria e macelleria e la ricca scelta di ortofrutta e generi vari, in via Senegal funziona un “potente” Bar Bistrot che garantisce centinaia di pasti veloci e da asporto di qualità a un pubblico sempre più variegato. Immediatamente a fianco del negozio è stata aperta, inoltre, una fornitissima parafarmacia con prodotti a prezzi concorrenziali. “Dopo tre giorni di fermo – commenta Alessio degli Innocenti, socio della società proprietaria – i clienti troveranno una risistemazione degli spazi immediatamente antistanti l'ingresso e un arricchimento delle offerte specifiche oggi assenti. Sono oltre 600 i nuovi prodotti collocati sugli scaffali di Senegal. Il riordino, per adesso, interesserà l'ortofrutta e le prime corsi dei generi vari, ma pian piano, prima di Natale coinvolgerà l'intero negozio, per offrire una proposta sempre migliore.” Seguici



