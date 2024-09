Capalbio Film Festival: Venerdì 20 settembre Il festival ricorda Luciano Sovena Steve Della Casa conversa con Mario Martone. Premio alla sceneggiatura CFF2024 a Giulia Calenda. Tra gli ospiti della serata Gianni De Blasi e Biagio Venditti Il festival a Capalbio dal 19 al 22 settembre

Capalbio: Film Festival entra nel vivo, venerdì 20 settembre, della terza edizione in corso fino al 22 settembre sotto la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi. Si comincia alle 15.00 al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige con il corto di animazione Spring Waltz di Stefano Lorenzi e Clelia Catalano, un lavoro che racconta un amore oltre le barriere. Stefano Lorenzi saluterà il pubblico del festival.

A seguire si terrà un ricordo di Luciano Sovena scomparso nel 2023. Avvocato di cinema e produttore, professionista di rango, specializzato in diritto dello spettacolo, figura carismatica e di riferimento del panorama cinematografico italiano.

Alle 15.30 in un ideale omaggio a Fulvio Lucisano, che sabato 21 riceverà il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2024, il festival proietterà Terrore nello Spazio di Mario Bava, film del 1965, tratto dal racconto “Una notte di 21 ore” di Renato Pestriniero e prodotto dalla I.I.F di Lucisano. Un cult movie horror fantascientifico dal quale Ridley Scott ha tratto ispirazione per Alien, suo grande capolavoro.

Alle 17.30 Steve Della Casa incontra Mario Martone conducendo il talk: Cinema, Teatro, Tv: uno sguardo d’autore.

Alle 18.00 la cerimonia della consegna del Premio alla sceneggiatura CFF2024 a Giulia Calenda che ha co-sceneggiato, tra tanti film di successo, anche C'è ancora domani, di Paola Cortellesi, campione di incassi della passata stagione cinematografica.

Alle 18.30 la proiezione di Vermiglio di Maura Delpero, vincitore del Leone d’Argento alla 81 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. I direttori artistici introdurranno il film. Opera seconda della regista, è il racconto di un mondo antico osservato con grande attenzione e restituito con naturalezza. Tre sorelle, Lucia, Ada e Flavia: non più bambine, non ancora donne, nell'ultimo anno del conflitto mondiale, in cui un unico sparo segna la fine della loro innocenza.

Alle 20.30 la proiezione di Limonov di Kirill Serebrennikov, tratto dal romanzo “Limonov” di Emmanuel Carrère. Un'opera visionaria sulla vita di Eduard Limonov, il poeta sovietico, morto nel 2020, che divenne un barbone a New York, una figura di spicco in Francia e un antieroe politico in Russia.

Alle 22.30 termina la seconda giornata di festival con la proiezione de L’ultima settimana di settembre di Gianni De Blasi tratto dall’omonimo romanzo di Lorenzo Licalzi. Introducono il film in sala i direttori artistici, alla presenza del regista Gianni De Blasi e dell’interprete Biagio Venditti. Un viaggio che vede protagonisti un nonno e un nipote e che cambierà per sempre la loro vita in un progressivo confronto generazionale.

Tra cinema, arte e sostenibilità ambientale un ricco programma di incontri e proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e interpreti animerà per quattro giorni la cittadina della Maremma toscana. Le proiezioni dei film che si svolgono al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige. Il festival è promosso e organizzato da Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune di Capalbio e con il Patrocinio di Regione Toscana. Tra gli appuntamenti per il pubblico la mostra Fotografica di Gianmarco Chieregato allestita negli spazi espositivi del Frantoio e visitabile per tutta la durata del Festival.