Baskin: il basket diventa inclusivo a Grosseto

Grosseto: Torna il progetto sportivo “Insieme a canestro – minibasket e baskin inclusivo per tutti”, l'iniziativa che unisce sport e sociale, promossa da Asd Gea Basketball Grosseto e sostenuta dall'Amministrazione comunale. Dal Primo settembre 2024 al 31 maggio 2025, la società sportiva grossetana proporrà attività di baskin, il famoso sport di squadra giocato da disabili e normodotati insieme.



Entusiasta il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che promuove l'inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o mentali. Il baskin non è solo uno sport, ma un'opportunità per abbattere le barriere e costruire una comunità più unita e solidale. L'iniziativa testimonia come lo sport possa essere uno strumento potente per il cambiamento sociale, creando momenti di condivisione e crescita per tutti”.

Viva soddisfazione anche da parte dell'assessore allo Sport, Fabrizio Rossi, e dell'assessore al Sociale Sara Minozzi, che commentano: “Siamo felici, attraverso i nostri assessorati, di poter contribuire al finanziamento dell'iniziativa. Il baskin rappresenta uno sport non solo accessibile, ma un modo di vivere la vita abbattendo le barriere e creando gioia e inclusività. Vedere bambini, giovani e adulti di ogni età e abilità giocare insieme è un segno tangibile di come lo sport possa unire e fare la differenza”.