Atletica: Riccardo Rabai campione italiano Cadetti!

Nella massima rassegna nazionale riservata agli Under 16, il portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema domina la finale dei 5.000m di marcia stampando il terzo crono italiano della storia



Grosseto: Giornata storica per l'Atletica Grosseto Banca Tema: Riccardo Rabai è il nuovo campione italiano Cadetti dei 5.000m di marcia. Il grossetano allenato da Fabrizio Pezzuto, e cresciuto sin dalle categorie esordienti nel vivaio maremmano, domina la finale della rassegna tricolore di Caorle chiudendo in 22:03.14 (nuovo primato societario e record toscano). E' il terzo crono italiano della storia in questa categoria alle spalle di Riccardo Brigante e Michele Didoni.

Si tratta del secondo anno consecutivo con un titolo nazionale Under 16 per l'Atletica Grosseto Banca Tema, che lo scorso anno salì sul gradino più alto del podio con Mattia Bartolini nel Disco.

Finale della marcia che ha registrato anche il 25:39.62 dell'altro grossetano in gara, Paolo Pifferi (19mo). In Veneto il podio è stato completato dal siciliano Santi Arici (22:38.19) e dal portacolori dell'Emilia Romagna Manuel Azzolini (22:38.27).

Oggi altra importantissima chance di medaglia con Thomas Nencini, qualificato alla finale dei 300hs con il secondo tempo (38.91), mentre Gabriele D'Amico sarà al via della finale B dei 300m dopo una caduta in batteria che ha compromesso le sue ambizioni. Ultima giornata che vedrà in gara anche Anselme Faragli nell'alto e Filippo Bonucci nei 1200m Siepi.