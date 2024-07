Attualità Adozione nuovo piano strutturale: c’è tempo fino a fine mese per presentare osservazioni 6 luglio 2024

Roccastrada: scadono il 29 luglio prossimo i termini per la presentazione delle osservazioni al nuovo piano strutturale del Comune di Roccastrada adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 24.04.2024. L’approvazione del piano strutturale sarà propedeutica alla redazione del nuovo piano operativo le cui previsioni scadranno in autunno.

Tecnici e semplici cittadini possono prendere visione dei documenti relativi all’adozione del nuovo Piano Strutturale al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/14HhcVI7HHhw66748R2hp3QtAf_6ZsdyS?usp=drive_link Chiunque sia interessato può presentare le osservazioni che ritenga opportune, utilizzando il modello disponibile a questo link: urly.it/3_znf Il Servizio associato Urbanistica - Ambiente dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere (SUrbAm) rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni contattando: - l'Ing. Antonio Guerrini al n.0566.906270 (e-mail: a.guerrini@unionecomunicollinemetallifere.it) - il Geom. Stefano Cicalini al n.0566.906240 (e-mail: s.cicalini@unionecomunicollinemetallifere.it) “Il percorso per l’approvazione del piano strutturale nasce all’inizio del precedente mandato amministrativo - queste le parole della nuova assessora all’Urbanistica ed edilizia privata Elena Menghini - ed oggi, attraverso un lungo percorso partecipativo, siamo arrivati alla conclusione dell’iter che ne prevede l’approvazione. E’ un piano strutturale che presenta un aggiornamento della parte geologica ed idraulica e oltre a delineare quelle che sono le strategie future del nostro territorio partendo dal quadro conoscitivo, presenta degli elementi di novità molto importanti nel rispetto dello sviluppo sostenibile delle infrastrutture esistenti. Invito tutti coloro che sono interessati a prendere visione dei documenti tecnici ed a presentare, se interessati, le necessarie idee e osservazioni che verranno vagliate dal prossimo Consiglio Comunale”. Seguici



