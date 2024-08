Accoltellamento davanti alla stazione ferroviaria, due i feriti. Uno è grave

Grosseto: Forse un regolamento di conti, forse altro, di preciso al momento non si conoscono le cause dell'accoltellamento avvenuto verso mezzogiorno nella centralissima piazza Marconi, davanti alla stazione ferroviaria.

I sanitari del 118 della Asl Toscana sudest sono statti attivati verso le 12,30 di oggi. Sul posto è arrivata l'Automedica 60 di Grosseto, l'ambulanza della Misericordia di Grosseto e della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia. Soccorsi due uomini con ferite da arma bianca. Uno dei coinvolti, di 28 anni, avrebbe riportato ferite lievi, l’altro di cui non si conoscono le generalità, è stato invece trasportato da prima in Pronto soccorso al Misericordia di Grosseto in codice 2, e nel pomeriggio è stato trasferito presso l'ospedale Le Scotte di Siena.