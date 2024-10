A Santa Fiora la Festa del Marrone Santafiorese

Santa Fiora: Santa Fiora celebra il suo prodotto principe con la Festa del Marrone Santafiorese, in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre.



L'evento, promosso dalla pro loco, in collaborazione con il Comune, è l'occasione per scoprire le gustose castrate, le castagne arrostite sul fuoco e tante altre prelibatezze in un viaggio all'insegna del gusto, che vi condurrà nel cuore del centro storico, dal ponte alla piazza Garibaldi, per poi proseguire fino alla Peschiera dove le associazioni e le attività commerciali prepareranno specialità a base di castagne. Tante le iniziative collaterali: dagli incontri con l’associazione Castagna IGP e Slow Food Toscana, alle escursioni e visite guidate, fino alle attività per bambini.

“La Festa del Marrone Santafiorese è stata concepita come un’unica esperienza che unisce cultura, gastronomia e natura – afferma Serena Balducci, assessore al Turismo di Santa Fiora – per valorizzare tutti i punti di forza del nostro comune: non celebriamo solo il marrone santafiorese e gli altri prodotti tipici, ma abbiamo previsto anche le escursioni guidate alla scoperta del territorio e la visita dei più importanti monumenti storici del borgo, fino alle iniziative per i bambini e le famiglie. Un risultato possibile grazie alla sinergia tra Comune, associazioni ed esercizi commerciali. La novità di questa edizione è che la Festa del Marrone arriva fino al cuore del paese con le iniziative in piazza Garibaldi. Nei successivi week end del 19 e 20 ottobre e del 26 e 27 ottobre sarà possibile fare le esperienze nel castagneto della Peschiera a cura della pro loco: raccolta e riconoscimento delle castagne, che sarà possibile acquistare ed esperienze per bambini a cura della Forestale.”

Ma ecco il programma di sabato 12 e domenica 13 ottobre

Sabato 12 ottobre, alle ore 9, in viale Roma e piazza Garibaldi apre l’esposizione di prodotti tipici dell’artigianato e delle eccellenze locali; alle ore 10, trekking del fungo e della castagna, un itinerario tematico immersi nel bosco di castagni, in collaborazione con la Sagra del Fungo Amiatino accompagnati da Noemi Nelli, guida ambientale escursionistica. Ritrovo alla chiesa di San Rocco a Santa Fiora e arrivo al parco del Pratuccio a Bagnolo. (costo 8,00 € a persona, 5,00 € sotto i 16 anni, prenotazione obbligatoria entro le 18 di venerdì 11 ottobre: 329 0216464).

Alle ore 12 aperitivo ai sapori d’autunno a cura delle attività commerciali. Alle ore 16 per i più piccoli in piazza Garibaldi si terrà l’iniziativa “Baby chef per un pomeriggio: biscottando alla castagna” con la cheg Mariangela Prianti. E alle 17.30 Giocastagnando, laboratorio creativo a tema castagna sotto il Portone a cura di Accoliamiata aps.

Alle 17, nella sala del Popolo del Palazzo comunale, si terrà l’niziativa dal titolo: “Incontro Marrone, cecio e bastarda rossa: tre varietà a confronto”. Interverranno: Roberto Ulivieri presidente dell’associazione castagna IGP; e Marco Marzalon, vicepresidente Slow Food Toscana.

Alle 19, in piazza Garibaldi, aperitivo ai sapori d’autunno a cura delle attività commercilai e cena con piatti a base di castagne a cura delle associazioni.

Domenica 13 ottobre, in viale Roma e in piazza Garibaldi, alle ore 9, apre l’esposizione di prodotti tipici dell’artigianato e delle eccellenze locali. Alle 9.30 escursione in bicicletta su un percorso di circa 30 km (tutto asfalto tranne un piccolo tratto di strada bianca). L’escursione, a cura di Amiata Bike, parte da Santa Fiora in direzione Miniere del Siele con visita del sito minerario e racconto dei minatori; si raggiungerà poi il Bagnolo, al Parco del Pratuccio, presso la sagra del fungo per una sosta con aperitivo e visita della mostra micologica e si concluderà a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, alla Festa del Marrone. Livello di difficoltà: semplice. Possibilità di noleggio mountain bike ed e-bike ai numeri +39 339 563 5355 - +39 348 712 2863 - +39 339 563 5355. Sarà possibile pranzare agli stand della Festa del Marrone prenotando entro giovedì 10 ottobre al numero 3332782122.

Dalle ore 10 alle 12: “Viaggio nelle stagioni di Santa Fiora”; visita guidata gratuita alle sale comunali di palazzo Sforza Cesarini, al ciclo delle ceramiche Robbiane della Pieve di Santa Flora e Lucilla e al complesso della ex chiesa di Sant’Antonio con gli adiacenti orti del convento delle Clarisse, accompagnati da Marianna Febbi, guida turistica. Partenza da piazza Garibaldi, di fronte al palazzo comunale, prenotazione obbligatoria +39 3716219625

Alle ore 12, in piazza Garibaldi, aperitivo ai sapori d'autunno a cura delle attività commerciali e pranzo con piatti a base castagne a cura delle associazioni. Alle ore 15:45 Mamma ci semo persi a Santa Fiora - caccia al tesoro per famiglie nel centro storico, con ritrovo in piazza Garibaldi alle 15:30.

Durante tutti i fine settimana sarà possibile visitare la mostra dei bambini della scuola primaria di Santa Fiora “Facciamoci prendere in castagna”, allestita nella sala del Popolo del Palazzo comunale, in piazza Garibaldi, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.

La proposta gastronomica delle associazioni in piazza Garibaldi: Compagnia degli Arcieri gnocchi di castagne salsiccia e funghi; Circolino di Bagnore polenta di castagne con ricotta e cantucci di castagne con vin brulè; MTB Santa Fiora vellutata di zucca e castagne e hot dog; Intercomunale Santa Fiora le animelle; Contrada Santa Fiora cinghiale alle castagne e budino di uva; Pro Loco baccalà con cipolla della Selva e castagne e crepes.

Ecco la proposta gastronomica delle attività commerciali per la festa: Jim bar La Peschiera, via della Peschiera a pranzo e cena: schiaccia con farina di castagne, zucca, crudo e pecorino; castagnaccio con ricotta; castrata. Al White bar in piazza Garibaldi, a pranzo e cena: gelato alle castagne, gin tonic al rosmarino, crostini con castagne e formaggio, cocktail al sapore di castagne; al Bistrot 2.0, via della Peschiera cena con piatti a base di castagne, dolci e salati, accompagnati da birra di castagne. Da c’ è pizza per te ...da Miky in via Roma a pranzo e cena castagnaccio e dolce con farina alle castagne, vin brulè; all’ Enoteca aldobrandesca in piazza Garibaldi a pranzo e cena dolcetti secchi alle castagne, marmellata di castagne e ricotta accompagnati da passiti e liquori alla castagna; presso Fatt'ammano in via Carolina a pranzo e cena tanti piatti e dolci in carta a base di castagne, polenta, pasta, semifreddi, cantuccini, pane e grissini fatti in casa con la farina di castagne; Ad-meata Brew house in via Roma (solo il 12 ottobre) Birra olio e castagna, l'aperitivo in montagna, degustazione olio di olivastra seggianese, caldarroste e birra alla castagna, ma non solo…