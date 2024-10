A Grosseto apre la seconda sede del Caseificio Il Fiorino. La produzione rimarrà a Roccalbegna

Grosseto: Angela Fiorini e Simone Sargentoni sono pronti ad aprire le porte di “Casa Fiorini” la seconda sede del Caseificio Il Fiorino a Grosseto. L’apertura è in programma mercoledì 16 ottobre alle ore 16:30 in via Cina. Con Casa Fiorini, il Caseificio nato a Roccalbegna nel 1957 con Duilio Fiorini consolida sempre più il rapporto tra Il Fiorino e la Maremma. La produzione continuerà a svolgersi sulle pendici dell’Amiata, ma il cuore e il cervello dell’azienda saranno nel capoluogo maremmano. Ma cosa sarà Casa Fiorini? Un negozio e un punto vendita dove acquistare i pecorini più premiati al mondo dello storico caseificio, ma non solo.



“Casa Fiorini – spiega la proprietaria Angela Fiorini che, con il marito Simone Sargentoni guida l’azienda fondata dal padre Duilio – è una porta aperta verso la Maremma e un luogo dove incontrarsi, condividere idee e scoprire Il Fiorino e i suoi pecorini in tutte le loro sfaccettature. L’azienda nasce nel 1957 e in tutti questi anni abbiamo sempre seguito la filosofia della crescita ‘passo dopo passo’. Casa Fiorini è un passo importante nella nostra storia, ma senza presunzione vorremmo che fosse un valore aggiunto anche per il nostro territorio che dalla Maremma si estende fino ai pascoli del Monte Amiata dove nascono i nostri formaggi”.