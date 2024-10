AnticaMENTEMontalcino, viaggio centro storico Montalcino tra storia, tradizioni e antichi mestieri

Montalcino: In attesa della 66^ Sagra Del Tordo, per domenica 13 Ottobre nel centro storico di Montalcino è in programma un appuntamento inedito tra storia, tradizioni e antichi mestieri dal titolo AnticaMENTEMontalcino un trekking per scoprire e conoscere Montalcino in maniera divertente



In attesa della 66^ Sagra Del Tordo in programma per sabato e domenica 26 e 27 ottobre, i quattro Quartieri di Montalcino, Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio, in collaborazione con il Comune e la Cooperativa La Ginestra, per domenica 13 Ottobre nel centro storico di Montalcino propongono un appuntamento inedito quanto avvincente dal titolo AnticaMENTEMontalcino, un viaggio alla riscoperta del centro storico di Montalcino fra storia, tradizioni secolari, monumenti e antichi mestieri.

AnticaMENTEMontalcino è un trekking a squadre rivolto ai partecipanti dai 14 anni in su: le squadre, di massimo dieci elementi, saranno formate dall’organizzazione in base alle iscrizioni pervenute entro giovedì 10 ottobre. I partecipanti dovranno trovare gli indizi per rispondere alle domande sulla storia, sui monumenti e sulle tradizioni di Montalcino e vincerà chi ultimerà per primo il percorso insieme alla sua squadra.

La partenza è prevista da Piazza del Popolo alle ore 15:00, mentre alle 18:00 si svolgerà la premiazione sempre in Piazza del Popolo, e a seguire sarà organizzato un aperitivo-cena a cura dei Quartieri e la musica dei PezZaDuo (Diego Perugini e Filippo Zazzeri).