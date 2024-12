Vivarelli Colonna incontra l'azienda pubblica Vegni

Un nuovo incontro tra il presidente del Coeso Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli stakeholder che operano sul territorio dell'area sociosanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, erogando servizi alla persona.

Grosseto: Questa mattina, lunedì 2 dicembre, infatti, il presidente si è confrontato con il presidente Salvatore Panebianco, parte del consiglio di amministrazione (erano presenti Anna Maria Pii, Cristiana Manzi, Maria Rosa De Masi) e Cristina Bruni, direttrice dell'azienda pubblica di servizi alla persona "Vegni", che gestisce la rsa di Castel del Piano e, da qualche mese, il centro diurno.

“L’incontro con l’azienda pubblica Vegni rappresenta un’opportunità importante per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e gli enti che operano sul nostro territorio – dichiara il presidente Vivarelli Colonna -, al fine di garantire servizi di qualità alla nostra comunità. Il loro lavoro è un pilastro per la nostra area sociosanitaria. Per questo, condividere obiettivi, aggiornamenti e sfide comuni ci permette di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini, in particolare per le fasce più fragili della popolazione”.