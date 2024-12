Grosseto: Federico Vanni è il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. E’ stato eletto dall’assemblea consortile che si è riunita per la prima volta dopo le elezioni e che ha anche scelto Roberto Olivelli come vicepresidente.

Vanni, 38 anni, grossetano, è titolare dell’azienda vitivinicola Fattoria San Felo di Magliano in Toscana e porterà quindi la sua esperienza di imprenditore del mondo agricolo all’interno dell’ente, che guiderà per i prossimi cinque anni.

Le prime parole da presidente non possono – e non vogliono – nascondere l’emozione: “Non potrei non essere emozionato vista l’importanza del ruolo che vado ad assumere – sorride l’imprenditore – e sono consapevole delle responsabilità che mi aspettano. So che il Consorzio gestisce un territorio molto ampio e accettare questo incarico è per me motivo di grande orgoglio e felicità”.

Un incarico che sicuramente è foriero di sfide rese sempre più delicate e complesse dalla frequenza delle manifestazioni estreme del maltempo. Vanni non si nasconde: “Sicuramente saranno cinque anni impegnativi – ammette il presidente - come imprenditore e produttore di vino posso dire di conoscere bene il nostro territorio, so quali sono le dinamiche che affrontiamo giornalmente e ovviamente anche i problemi. Per questo ci impegneremo con forza per trovare le soluzioni più opportune”.

Vanni, da grossetano, sarà ovviamente espressone della Maremma, ma anche della provincia di Siena. Un’attenzione, quella per il Senese, chiesta con forza dai sindaci e che l’assemblea ha assicurato. “Sarò il presidente di tutti perché il consorzio è sia di Grosseto che di Siena – assicura Vanni - ed è troppo importante che entrambe le province siano adeguatamente rappresentate e tutelate”.