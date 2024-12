Fibran Spa annuncia la fusione con Gessi Roccastrada: «Operazione strategica per potenziare offerta"

Il Ceo Psaroulis: «Valorizziamo le risorse locali e creiamo nuove opportunità per la comunità». Pacini, Confindustria: «Garanzia di stabilità e base per un'ulteriore crescita»

Grosseto: Fibran Spa, azienda con polo produttivo a Roccastrada, leader nella produzione di materiali isolanti e sistemi costruttivi a secco, ha completato la fusione con Gessi Roccastrada, storica realtà produttiva del settore edile. L'unione delle due aziende consolida la presenza di Fibran nel comparto edilizio italiano e ne amplia la capacità produttiva, arricchendone ulteriormente l'offerta con nuovi prodotti in polvere a base di gesso utilizzabili nel settore artistico e industriale. L'operazione prevede significative sinergie produttive e commerciali: l'integrazione delle direzioni commerciali delle due aziende consentirà una maggiore efficienza e un'offerta coordinata sul mercato, offrendo soluzioni di alta qualità, efficienza e sostenibilità.

La fusione segna una fase di crescita significativa anche sul fronte occupazionale, contribuendo all'economia locale, valorizzandone le competenze e offrendo nuove opportunità di lavoro specializzate. Fibran e Gessi Roccastrada, insieme, contano circa 130 dipendenti. Il gruppo Fibran può ora contare su una capacità produttiva di 15 linee operative, stabilimenti in 7 Paesi europei e una rete commerciale attiva in 63 Paesi nel mondo, con circa 700 dipendenti impegnati nella missione di fornire materiali per l’edilizia che siano innovativi e rispettosi dell’ambiente.

«L'unione con Gessi Roccastrada – dichiara Konstantinos Psaroulis, Ceo di Fibran Spa – è un passo importante nel nostro percorso di crescita. Questa fusione non solo amplia la nostra offerta, ma rafforza il nostro impegno per la sostenibilità e per il territorio. L’unione delle due unità produttive ci permetterà di operare su una scala più ampia, valorizzando le risorse locali e creando nuove opportunità per la comunità, il tutto con una visione strategica condivisa».

«Accogliamo con favore l'annuncio dell'operazione di fusione appena perfezionata tra Fibran Spa e Gessi Roccastrada – dichiara Francesco Pacini, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – perché rappresenta una garanzia di stabilità e pone le basi per un'ulteriore crescita dell'occupazione nel comparto di riferimento dell'azienda, che consolida così la sua posizione di leadership sul mercato. Un esempio virtuoso di politiche di crescita che portano ricadute dirette sul territorio».

Fibran Spa, business unit italiana del gruppo Fibran Sa, è un'azienda specializzata nella produzione di materiali e sistemi a secco per l'edilizia. Fondata nel 2004, con sede legale a Genova, l'azienda commercializza i prodotti Fibran nel mercato italiano. La sede legale di Genova è stata recentemente ampliata e sottoposta a nuove acquisizioni per supportare l’espansione dell'azienda. Nel 2009 Fibran ha acquisito l'impianto e la cava di gesso di Roccastrada, dando avvio a una fase di diversificazione produttiva che ha incluso la produzione di lastre in gesso rivestito, stucchi, strutture metalliche e accessori. Fibran oggi opera con due poli produttivi a Roccastrada, oltre a gestire due cave di gesso nel bacino minerario di Roccastrada, uno dei più importanti d'Italia, che garantisce l'approvvigionamento continuo di materia prima di alta qualità.