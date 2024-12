Provincia, Amati (FDI): Limatola nomina delegati a Congresso Upi senza avere maggioranza

Grosseto: “Ben conosciamo il motto tanto caro alla sinistra e al Pd: "Quello che è mio è mio, e ciò che tuo è mio", ma stavolta, sulle nomine delegati a Congresso Upi, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, ha davvero esagerato”. A dirlo è Guendalina Amati, consigliere provinciale e dirigente di spicco di Fratelli d’Italia Grosseto.

“Senza interpellare i consiglieri che compongono il consiglio provinciale – prosegue Amati, - che ricordiamo essere composto da 6 esponenti del centrodestra e solamente 4 del centrosinistra, il presidente Limatola ha visto bene di emettere un decreto presidenziale nel quale indica, come delegati al congresso nazionale Upi che si svolgerà a Roma la prossima settimana, se stesso ed il consigliere Ciro Cirillo: entrambi del Pd”.





“Vorremmo ricordare a Limatola – commenta l’esponente di FDI - che anche se lui è il Presidente della Provincia, è altrettanto vero che non possiede la maggioranza dei consiglieri in seno all’assise. Pertanto, per rispetto dell'Istituzione che rappresenta, ma soprattutto dei vari consiglieri comunali e sindaci di tutto il territorio della nostra provincia che a marzo 2023 votarono alle elezioni provinciali ben 6 colleghi di centrodestra su 10, quantomai avrebbe dovuto informare per correttezza istituzionale, o quantomeno chiedere, se qualche eletto sugli scranni avversari avesse voluto partecipare in qualità di delegato Upi al congresso nazionale”.

Purtroppo, però, questo non è avvenuto, e oggi siamo qui a constatare che la sinistra continua a fare da prepotente, e operare nelle Istituzioni a proprio uso e consumo, in barba alle più basilari norme di deontologia politica. Quindi, bravo caro Limatola e brava cara minoranza di centrosinistra in consiglio provinciale a Grosseto. Chissà, se tra le centinaia di migliaia di fogli prodotti dall'Ente provinciale e non solo ci saranno altri Atti che possano mettere in luce questo modo di far politica eticamente poco corretto? Noi di Fratelli d’Italia saremo qui a vigilare, aspettando dicembre 2025, quando la provincia rinnoverà il presidente e per Limatola si prospetta l’arrivo al capolinea”, conclude Guendalina Amati.