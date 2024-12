Cinofilia: prima sessione d’esami di CITY DOG WALK

Grosseto: Si e’ svolto a Grosseto la prima sessione d’esami di CITY DOG WALK (Corso di educazione per proprietari responsabili, gestire il proprio cane in ambiente urbano e locali pubblici, conoscere il cane ed imparare a comprenderlo). Il corso organizzato dall’A.S.D. Dog Village Grosseto con sede a Monte Argentario e l’A.S.D. Centro Cinofilo gli Etruschi con il patrocinio di OPES Cinofilia (Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI) si e’ articolato in due fasi: i candidati nella prima parte hanno affrontato in FAD la legislatura approfondendo l’ordinanza 199 del 06/08/24 e la legge 06/08/2013 e ss.mm.ii. oltre a sessioni di didattica veterinaria. Successivamente si sono affrontate delle lezioni pratiche sia in campo di addestramento che in ambito urbano.

Tutti promossi a pieni voti gli undici candidati che hanno affrontato l’esame finale con risultati eccellenti ottenendo il tesserino di idoneita’. Questi i nominativi degli abilitati: 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐚𝐧𝐚, 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐫𝐢𝐧𝐢 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚, 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨, 𝐄𝐫𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚, 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐧𝐢 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐞, 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐫𝐚, 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐯𝐚 𝐎𝐥𝐞𝐬𝐢𝐚, 𝐑𝐚𝐠𝐚𝐭𝐳𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐚, 𝐑𝐮𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨, 𝐔𝐬𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐥𝐮𝐜𝐚, 𝐕𝐢𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚.

Soddisfatti si dicono gli organizzatori del corso che annunciano gia’ da ora la disponibilita’ di iscriversi al prossimo corso in partenza Febbraio 2025.