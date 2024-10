Visite oculistiche gratuite nella Giornata mondiale della Vista

Grosseto: L’importanza della prevenzione per proteggere un bene prezioso come la vista. È l’obiettivo della Giornata Mondiale della Vista che quest’anno si celebra giovedì 10 ottobre. Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare, in ogni fase della vita, un bene prezioso come la vista ricordando l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità con lo slogan “L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo”.

«La prevenzione è importante e ha lo scopo di riconoscere eventuali malattie oculistiche per poter procedere con un trattamento tempestivo in caso di disturbi visivi, consentendo spesso di evitare gravi forme di disabilità visiva quali la cecità e l’ipovisione» spiega il prof. Andrea Romani Direttore UOC Oculistica Arezzo, Direttore Area dipartimentale Oculistica Asl Tse e Dipartimento Testa collo organi di senso Asl Tse.







A livello mondiale si stima che almeno 1 miliardo di persone soffra di disturbi della vista da vicino o da lontano che potrebbero essere prevenuti o che non sono ancora stati affrontati. I disturbi della vista colpiscono persone di tutte le età, la maggior parte delle quali ha più di 50 anni. I disturbi della vista possono avere conseguenze importanti e durature sulla qualità della vita e sulle attività personali quotidiane, l’interazione con la comunità, le opportunità scolastiche e lavorative e la possibilità di accedere ai servizi pubblici.



«La cataratta non operata e l’errore refrattivo non corretto – prosegue il prof. Andrea Romani - sono le principali cause di disabilità visiva cui si sommano altre cause, come la degenerazione maculare legata all’età, il glaucoma, la retinopatia diabetica, le malattie infettive dell’occhio e i traumi. Patologie che possono essere prevenute e curate con una visita oculistica. È per questo che da oltre venti anni la Asl Toscana Sud Est, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, mette a disposizione delle slot di visite di screening da effettuare gratuitamente il 10 ottobre nelle strutture sanitarie pubbliche delle tre province».



Le visite gratuite programmate per il 10 ottobre nelle strutture sanitarie pubbliche delle province di Arezzo Grosseto e Siena, sono destinate a soggetti di età superiore ai 40 anni, che non siano già in terapia per patologie oculari e non abbiano eseguito visite oculistiche negli ultimi 2 anni. È necessario prenotare contattando il Call Center della Asl Tse al numero unico ( valido per le province di Arezzo, Grosseto e Siena) 0577 767676 ( sia da fisso che da cellulare) da martedì 8 ottobre dalle 8.00 alle 18.00



«La prevenzione della vista è fondamentale per mantenere una buona salute oculare e prevenire malattie che possano compromettere la vista – dichiara Franco Pagliucoli Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS Arezzo (U.I.C.I. Arezzo) -. La prevenzione, infatti, aiuta a ridurre il rischio di danni permanenti alla vista ed implica anche la formazione su stili di vita salutari che possono proteggerla, come una dieta equilibrata, l’uso di occhiali da sole per proteggere dai raggi UV e pause frequenti quando si lavora al computer».



«Effettuare controlli regolari agli occhi – prosegue Franco Pagliucoli - può facilitare l’accesso a risorse e supporto con consigli personalizzati per una corretta igiene oculare contribuendo così a preservare la qualità della vita e il benessere generale. Controlli regolari e uno stile di vita sano sono le chiavi per mantenere gli occhi in salute. Per questo, la stretta collaborazione ormai più che ventennale con Usl Toscana Sudest, risulta fondamentale nel perseguimento dell’obiettivo del miglioramento della qualità della vita nel settore specifico della salvaguardia della vista».

«La collaborazione tra Enti come IAPB, UICI e Usl Toscana Sudest nel settore della prevenzione rappresenta una modalità virtuosa di intervento sinergico che vede nella prevenzione la mission comune verso un obiettivo non solo etico ma anche e soprattutto pratico – dice Gianlorenzo Casini Presidente Provinciale di Arezzo di I.A.P.B. Arezzo -. Un impegno che non si limita ad una Giornata come quella della Prevenzione della Vista, ma si declina durante tutto l’anno anche in appuntamenti fissi come la “Settimana Mondiale del Glaucoma” a marzo e, in estate, con “La Prevenzione non va in vacanza”. Momenti diventati appuntamenti consueti ai quali la cittadinanza risponde sempre più con attenzione e interesse».