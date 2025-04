Cultura “L’avvocata dei bambini” per l’aperitivo letterario del Polo Le Clarisse 9 aprile 2025

Grosseto: Giovedì 10 aprile al Polo le Clarisse alle 18.30 riprende la rassegna “Aperitivi letterari” organizzata con l’associazione “Letteratura e dintorni”: l’autrice Sibilla Santoni dialogherà con Laura Parlanti e Fulvia Perillo. Inoltre, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione dei vini del Podere 414. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com. Sibilla Santoni, avvocata dal ‘99, si occupa prevalentemente di discriminazioni di genere, diritto di famiglia e minorile, che sono per lei una passione in continuo rinnovamento ricoprendo spesso il ruolo di tutrice e curatrice speciale di minori. Nel suo libro “L’avvocata dei bambini” racconta le difficoltà del suo lavoro attraverso la storia di Lidia, anche lei un’avvocata che cerca di risolvere i problemi dei suoi clienti: le bambine e i bambini che entrano in tribunale per i problemi causati dagli adulti, che spesso sono proprio i loro stessi genitori. Lidia è accanto a loro con determinazione nelle separazioni difficili e nella lotta alla violenza, accompagnandoli con un grande sorriso, senza mai fare un passo indietro. Nel frattempo deve affrontare complicate scelte personali ma nel farlo avrà la stessa forza che dimostra quando difende i suoi clienti? Seguici



