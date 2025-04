Cultura Il quartetto jazz “The sound of today” per Giovani in musica 9 aprile 2025

Giovedì 10 aprile nell'aula magna del Polo Bianciardi un nuovo concerto del festival di Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi Grosseto: Quattro giovani talentuosi jazzisti e un repertorio tutto da scoprire, tra classici e composizioni originali. Il festival “Giovani in musica” di Agimus Grosseto torna giovedì 10 aprile alle ore 18 nell'aula magna del Polo Bianciardi con il concerto del quartetto “The sound of today”, un ensemble di giovani jazzisti composto da Gabriele Milani (tromba), Emanuele Ferrone (piano) Luca Tonini (contrabbasso) e Alessandro Chiavoni (batteria). Il programma prevede l'esecuzione di musiche di musiche di Hargrove, Bosso, Spalding, Mannutza e anche di brani originali. L'ingresso è libero e gratuito. Il festival “Giovani in musica” è organizzato da Agimus Grosseto nell'ambito del progetto “Attraverso i suoni” con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio del Comune di Grosseto e il contributo di Castagneto Banca 1910. Il quartetto “The sound of today” è nato dall'unione di quattro giovani musicisti con il desiderio condiviso di staccarsi dai soliti repertori di standard jazz e proporre invece una scaletta con brani originali o cover molto ricercate, all'insegna della creatività. Il gruppo, seppur nato da poco, si è già distinto nel contesto jazzistico regionale e ha suonato in diversi festival tra cui “Note al chiaro di luna”, organizzato da Agimus.





