Motivi Urbani, sabato l’inaugurazione del nuovo Atelier della ceramista Elena Urbani

“Obiettivo, rilanciare il centro storico”

Viterbo: Motivi Urbani, la ceramista Elena Urbani inaugura un nuovo spazio dedicato alla sua attività artistica e ceramica, nel centro storico di Viterbo. L’appuntamento è per sabato 12 aprile alle ore 17, in Largo Cesare Battisti 3/4, dove Elena accoglierà visitatori, curiosi e appassionati in occasione dell’apertura del suo nuovo Atelier.

L’inaugurazione sarà anche il momento per presentare la nuova collezione di fiori in ceramica, creazioni dai colori vivaci, con cromatismi pop e richiami alla primavera, disponibili per l’acquisto sia in negozio che online, attraverso un nuovo sito e-commerce. A questi si affiancheranno le opere realizzate dai corsisti durante il laboratorio del 22 marzo, protagoniste di una mostra allestita per l’occasione.

“Voglio valorizzare la mia attività anche rilanciando la parte legata alla vendita - racconta Elena. Dal punto di vista didattico, i corsi stanno andando molto bene, sia con gli adulti che con i bambini. Sto lavorando a tante idee ed eventi da proporre, anche coinvolgendo lo spazio all’aperto antistante il negozio. Il mio obiettivo è che Motivi Urbani possa contribuire concretamente alla rinascita del centro storico”. Un impegno che riceve anche il plauso del segretario della CNA di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi: “Il progetto di Elena, che nasce nel centro storico e cresce grazie alla creatività e all’impresa, dimostra quanto siano preziosi i talenti che scelgono di investire nel territorio”.

Il lavoro di Elena Urbani si distingue per un approccio all’arte ceramica, originale e contemporaneo. In occasione del Giubileo, ad esempio, l’artista ha scelto di omaggiare la Città con una creazione simbolica: una chiave ispirata al primo conclave che si svolse proprio a Viterbo nel 1271. La forma richiama le arcate del Palazzo Papale, ma è proposta in chiave pop, con colori accesi e linee moderne, in pieno stile Motivi Urbani. La stessa chiave sarà protagonista di un laboratorio speciale in cui i partecipanti potranno realizzare la propria versione e portarla a casa.

La giornata si concluderà con una degustazione curata dalla chef Monica Mancini, per brindare insieme all’inizio di questo nuovo percorso.