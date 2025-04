Minucci, Amati (FDI): “Su sicurezza Amiata e Compagnia carabinieri Arcidosso dal PD solite giravolte”

Grosseto: “Ormai quello del Pd è un canovaccio che conosciamo molto bene. Per anni, quando erano al Governo, hanno minimizzato le nostre grida di allarme e spesso deriso le nostre uscite pubbliche dove a più riprese denunciavamo le nostre preoccupazioni sulla mancanza di sicurezza nel territorio amiatino”. A dirlo sono Luca Minucci, presidente provinciale Fratelli d’Italia Grosseto e Guendalina Amati, consigliere comunale di minoranza ad Arcidosso.

“Potremmo – proseguono, - ripercorrere in una sorta di lungo viaggio nel tempo, andando a ricercare tutte le nostre denunce fatte sulla stampa, come potremmo ricercare che a quest’ultime, il Pd locale con in primis i loro sindaci, sin dal 2015 rispondevano alle nostre legittime preoccupazioni minimizzando il fenomeno con risposte del tipo: “L’Amiata non è il Far West”, o “L’Amiata è governata bene non corre nessun rischio”. Ecco, oggi a distanza di 10 anni ahinoi quel rischio, purtroppo, è diventato qualcosa di concreto, e quello che noi già da allora temevamo è diventato sempre più una realtà”.

“Questo è quello che il Pd e la rossa Regione Toscana vogliono dall’Amiata – commentano Minucci e Amati. Un territorio da sfruttare per le sue risorse geotermiche, e un posto dove far vivere poveri immigrati accalcati, spesso in case lager. Una sorta di centro di soggiorno dove però non c’è nessuna prospettiva di lavoro e di sviluppo, se non quello di essere un dormitorio per operai e braccianti agricoli. Vogliamo ricordare quando chiedevamo a gran voce che la compagnia dei carabinieri di Arcidosso fosse ripristinata perché il territorio amiatino aveva bisogno di maggiore controllo e presenza capillare nel territorio, il Pd definiva strumentali le nostre richieste. Oggi, ci accorgiamo che qualcuno, come l’On.le Simiani, probabilmente uscito da un lungo letargo e quindi totalmente assente negli anni passati, si sveglia e si erge a paladino di quello che noi chiedevamo con forza da tempo, e del quale il suo partito non è mai stato così partecipe”.

“Siamo fermamente convinti che per l’Amiata avere un maggiore presidio delle Forze dell’ordine sia fondamentale, e il potenziamento dell’Arma con una compagnia ad Arcidosso passa da questo.

Siamo anche certi, che a differenza di quello che ha fatto il partito di Simiani quando era al Governo, oggi il controllo del territorio, la lotta all’immigrazione e quella al caporalato siano ai primi posti dell’agenda di Governo. Assieme ai nostri parlamentari, porteremo avanti un percorso che porti in tempi celeri al ripotenziamento della dell’Arma. L’Amiata merita più attenzione, merita prospettive e merita sicurezza e solo grazie al governo Meloni e a Fratelli d’Italia tutto questo si potrà realizzare”, concludono Luca Minucci e Guendalina Amati.