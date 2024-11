Vino, benvenuto Brunello: 100 giornalisti da 10 paesi e più di 2500 partecipanti. Bindocci (pres. Consorzio): successo ritorno produttori in presenza

Montalcino: Quasi cento giornalisti ed esperti da 10 paesi (Usa, Canada, Francia, Germania, Uk, Polonia, Danimarca, Corea del Sud, Svezia e Danimarca) e più di 2500 partecipanti tra operatori dell’hotellerie e della ristorazione, sommelier e appassionati italiani e stranieri accorsi a Montalcino nelle tre giornate che hanno visto i produttori in presenza al Chiostro di sant’Agostino per l’anteprima del Brunello 2020. Sono i numeri di Benvenuto Brunello, l’evento di punta del Consorzio che chiude oggi la 33^edizione a cui hanno aderito 126 aziende per un totale di oltre 500 etichette in degustazione: dal Brunello in debutto sui mercati dal 1° gennaio 2025 alla versione Riserva 2019, dal Rosso di Montalcino 2023 fino al Moscadello e al Sant’Antimo.

Per il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci: “La nuova formula della manifestazione che ha riportato i produttori in presenza ha registrato un grande successo sia tra i visitatori che tra le aziende stesse. Benvenuto Brunello punta ad accrescere sempre di più il posizionamento di evento-contenitore della denominazione che, attraverso il Brunello, consolida la propria attrattiva verso gli addetti ai lavori e ai winelover”.

Tra le novità di questa edizione, oltre al format, anche il debutto di ‘Brunello Forma’, il nuovo metodo di valutazione delle annate. Mentre la piastrella celebrativa della vendemmia 2024 è stata firmata quest’anno dal regista pluripremiato Ferzan Ozpetek.