TERRA MIA, Sabato 12 aprile la danza al teatro De Filippo

Cecina: Ultimo appuntamento con la stagione teatrale del De Filippo, organizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Protagonista sabato 12 aprile sarà la danza con “Terra Mia”, coreografia di Roberto Lori e musiche suonate dal vivo da Marco Badiali percussioni, Simone Bompadre chitarra classica e organetto diatonico, Silvia Liuti voce, con la Filarmonica Mascagni di Cecina e con la partecipazione delle scuole di danza del territorio.

Il lavoro coreografico Terra mia nasce dal desiderio di riscoperta delle tradizioni popolari che da sempre costituiscono una parte del bagaglio culturale del nostro paese e dalle quali attingere. Il coreografo Roberto Lori, partendo dalle sue stesse radici, ha scelto di indagare e reinterpretare in chiave contemporanea alcuni momenti salienti della vita del suo paese, durante il periodo tra le due guerre mondiali. Attraverso una giustapposizione di quadri i danzatori porteranno in scena la vita quotidiana. La dimensione popolare, il gioco, le differenze tra campagna e città fanno da sfondo ad una danza ricca di gestualità e ritmi coinvolgenti, in cui la scena si anima e si colora intrecciando a volte attimi di ricercata teatralità.

Info biglietteria tel. 0586.324121 - mail: defilippoteatro@gmail.com - Orari: martedi, mercoledi 16 - 19, giovedi, venerdi 10 - 12 e 16 - 19, nei giorni di spettacolo dalle ore 9 fino ad inizio spettacolo. I biglietti sono acquistabili on line su Live Ticket.