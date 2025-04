Siloe: Conto alla rovescia per prima sessione Simposio scultura: "Incontri d'arte del mondo"

Al monastero di Siloe i primi quattro artisti dal 5 al 17 maggio 2025

Grosseto: Lunedì 5 maggio si aprirà ufficialmente, al monastero di Siloe (Poggi del Sasso, provincia e diocesi di Grosseto) il Simposio di scultura “Incontri d’arte del mondo”, promosso dalla stessa comunità monastica in collaborazione con l’artista lucchese Lorenzo Vignoli e l’ufficio per la pastorale della cultura della diocesi di Grosseto.

Arte, ma non solo arte.

“Il Simposio – hanno spiegato i monaci nella conferenza stampa con cui, lunedì 15 aprile, è stata presentata l’iniziativa – è prima di tutto un’esperienza di incontro, di relazione. Nasce infatti da una relazione, quella con lo scultore Lorenzo Vignoli, che da tempo è in rapporto con la nostra comunità e col quale, in uno dei tanti dialoghi fra noi, è nata l’idea di una iniziativa come questa da incastonare dentro l’Anno giubilare della speranza. L’anno santo, infatti, è per sua natura – fin dall’esperienza del popolo ebraico - tempo di riconciliazione e di pace, di perdono e di liberazione. E chi di noi non ha bisogno di riconciliarsi con la propria storia, con gli altri, con Dio? Partendo da queste riflessioni, abbiamo pensato che l’arte possa essere quel linguaggio attraverso cui riusciamo a raggiungere anche chi magari non ha, non ha più o non ha ancora una dimensione di fede, è in ricerca rispetto a tante questioni di senso che oggi ci interpellano tutti. L’anno giubilare, infatti, ha un messaggio per tutti, non solo per i credenti, perché tutti abbiamo bisogno di pace, riconciliazione, fraternità, perdono”.

“Il Simposio – spiega Lorenzo Vignoli – è strutturato in tre sessioni, a maggio, luglio e settembre-ottobre. In ognuna, il monastero di Siloe accoglierà quattro artisti provenienti da diversi Paesi del mondo, che di fronte alla materia informe, daranno vita ad un’opera. L’intento non è solo artistico, ma, appunto, relazionale e di riflessione per capire in che modo un artista oggi si pone di fronte ai temi che abbiamo sviscerato. Gli artisti non sono dei sognatori che vivono sospesi in una realtà parallela; sono dentro le contraddizioni, le sfide, le opportunità, le paure di questo nostro tempo e possono offrire una loro chiave di lettura per aiutare anche a altri a leggere con lenti nuove ciò che ci accade. In primo luogo il bisogno di umanizzare una realtà abitata da violenze, insofferenze, tensioni, abbrutimenti”.

Gli artisti che saliranno a Siloe saranno complessivamente dodici, come gli apostoli. “Se in dodici hanno portato un messaggio nuovo in tutto il mondo, nel nostro piccolo pensiamo che ciascuno possa contribuire a svelenire il clima, a offrire un nuovo paradigma - dicono i monaci – C’è, infatti, bisogno di pacificare il nostro quotidiano, perché viviamo tutti immersi in una guerra latente a causa della assenza di riconciliazione. Ogni scultura lascerà come una pietra che parla di questi temi. Il tentativo è portare il messaggio dell'anno santo nella vita concreta di ognuno di noi, che vive le problematiche dell'ingiustizia, del contrasto ecc…”.

La prima sessione porterà a Siloe gli scultori Philippe Inacio Goetsch (Canada), Daniela Alvarado Leon (Colombia), Flavia Robalo (Argentina) e Sasha Serber (Israele).

Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, ha annunciato che "potremo rendere visibile in città il progetto stesso. L'idea è quella di permettere agli artisti che parteciperanno al Simposio di lasciare delle piccole testimonianze della loro arte all'interno del museo Luzzetti. E' un aspetto che stiamo definendo - ha aggiunto - ma di certo gli artisti avranno la libertà di esporre quello che vorranno e noi lo esporremo".

Il programma di massima:

5 maggio, Lunedì

Ore 16 apertura del Simposio Saluto del Priore della comunità p. Mario Parente. Intervengono: P. Mauro Tomei, Marcello Campomori, direttore dell’ufficio di pastorale culturale della diocesi e Lorenzo Vignoli

10 maggio, sabato

Camminata culturale guidata nel giardino “ Laudato Si “ di Siloe

11 maggio, domenica

Visita degli artisti a Castiglione della Pescaia.

13 maggio, martedì. Ore 21 incontro di preghiera per la pace nel mondo con il Canto dell’Akathistos.

16 maggio, venerdì accoglienza a Siloe di studenti del liceo artistico del Polo Bianciardi di Grosseto

17 maggio, sabato ore 16 Conversazione su monachesimo e cultura