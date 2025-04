Vinitaly, premio Betti a Ciuffoletti. Giani e Saccardi: "Ha raccontato il legame tra vino e Toscana”

Firenze: E' Zeffiro Ciuffoletti il vincitore per la Toscana del premio Angelo Betti. L'importate riconoscimento, che proclama lo storico e intellettuale "Benemerito della vitivinicoltura italiana", vuole premiare il suo straordinario contributo alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura vitivinicola e rurale della Toscana. Alla cerimonia di premiazione, avvenuta oggi presso l’Auditorium Verdi di VeronaFiere (PalaExpo), è intervenuta la vicepresidente e assessora regionale all’agricoltura Stefania Saccardi, che ha sottolineato quanto Ciuffoletti abbia contribuito con i suoi studi e il suo impegno, la sua dedizione e la sua competenza professionale a supportare il progresso qualitativo della produzione viticola e enologica della Toscana.

“Zeffiro Ciuffoletti è uno studioso del rapporto tra storia, agricoltura e società – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, congratulandosi con Ciuffoletti in occasione dell’incontro con la stampa ospitato dal Consorzio Vino Chianti Classico - ha svolto ricerche sull’evoluzione del paesaggio agricolo, sulle tradizioni produttive e del ruolo del vino nell’identità culturale italiana e toscana in particolare. Tutti gli anni al Vinitaly le Regioni scelgono una personalità da premiare e quest’anno la Toscana è fiera di consegnare il premio Betti a una personalità di tale qualità e valore”.

“Attraverso le sue opere – ha detto Stefania Saccardi – tra saggi, pubblicazioni e la sua intensa attività divulgativa, Zeffiro Ciuffoletti ha saputo raccontare con rigore e passione il profondo legame tra la Toscana e il suo patrimonio enologico, contribuendo a far emergere il vino non solo come prodotto di eccellenza, ma come elemento chiave di un tessuto storico, sociale ed economico che ha plasmato l’identità della Toscana. Il premio Betti, istituito nel 1973, che vanta per la Toscana un parterre prestigioso, non poteva non andare quest'anno a Zeffiro Ciuffoletti".

Studioso attento e appassionato del rapporto tra storia, agricoltura e società, si legge nella motivazione del riconoscimento, Zeffiro Ciuffoletti ha dedicato gran parte della sua ricerca all’analisi dell’evoluzione del paesaggio agricolo, delle tradizioni produttive e del ruolo del vino nell’identità culturale italiana. I suoi studi sulla mezzadria, sul Risorgimento agrario e sulla modernizzazione dell’agricoltura hanno offerto una prospettiva unica sulla crescita e sulle trasformazioni del settore vitivinicolo toscano.

foto di repertorio