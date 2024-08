Cultura “Viaggio nelle mie emozioni” in mostra a Magliano le opere della pittrice Renata Massai 2 agosto 2024

2 agosto 2024

Magliano in Toscana: Una mostra di quadri con le opere della pittrice Renata Massai. È questo “Viaggio nelle mie emozioni”, un’esposizione che si aprirà venerdì 2 agosto 2024, nelle sale di Corso Garibaldi 1/3, a Magliano in Toscana e sarà visitabile fino a domenica 11 agosto. Un vero e proprio viaggio nei ricordi e nelle emozioni vissute dall’artista, che nelle sue opere rappresenta principalmente figure femminili e il rapporto tra gli esseri umani. L’evento, che sarà a ingresso libero e visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 23, fa parte del calendario di eventi promossi dall’amministrazione comunale di Magliano in Toscana con la collaborazione delle associazioni del territorio. La mostra conta circa una ventina di opere, raffiguranti personaggi ispirati da tematiche diverse, che variano in base al tempo e all’idea dal quale nascono: spesso un momento di vita vissuta, una lettura, una casualità o semplicemente un pensiero. Tutte opere molto personali, che da otto anni Renata Massai dipinge con grande passione. “Renata Massai è un’artista molto stimata – spiega Tamara Fattorini, vicesindaco del Comune di Magliano in Toscana –e avere le sue opere nel cuore di Magliano rappresenta un valore aggiunto che, siamo sicuri, apprezzeranno sia i cittadini sia i turisti che in questo periodo stanno visitando il nostro territorio”. Gli eventi proseguono per tutto il mese di agosto. Per informazioni sul programma completo, orari, eventi e spettacoli è possibile visitare il sito www.comune.maglianointoscana.gr.it o contattare l’ufficio Iat (0564 592102 – info@vivimaglianointoscana.it). Seguici



