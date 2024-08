Vela. Successi ai Campionati Italiani Juniores, per i follonichesi

Follonica: Ai recenti Campionati Italiani Juniores, i giovani atleti, tesserati con la società Virtus Buoncovento, provenienti dalla Maremma e allenati daI coach Roberto Merlini, Andrea Bronzi, Andrea Paradisi e seguiti dai prepartori atletici Simone Rossetti e Cristian Burgalassi presso la piscina di Follonica, hanno dimostrato un talento straordinario, portando a casa risultati di rilievo.

Il protagonista è stato Andrea Dondoli, classe 2007, che si è laureato Campione Italiano nei 100 rana nella categoria Juniores 2006/ 2007, confermandosi come un talento promettente del panorama nazionale. La sua determinazione lo pone già tra i favoriti per le prossime competizioni. Non è stato da meno Francesco Caramante, che ha disputato ottime gare nei 50 e 100 metri delfino. Entrambi hanno inoltre partecipato alla finale della staffetta 4x100 mista, qualificandosi con l’ottavo tempo e concludendo al quarto posto. Un risultato frutto di un grande lavoro di squadra e di un significativo miglioramento di tutti i componenti della staffetta. Questi risultati sono il frutto di un impegno costante e di un percorso di crescita. I giovani atleti rappresentano un motivo di orgoglio per la società e per tutto il territorio.