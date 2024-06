Finanza Variazione di bilancio, il Comune di Orbetello investe oltre 300mila euro per istruzione e sociale 11 giugno 2024

Orbetello: L'amministrazione comunale di Orbetello rende noto che la giunta ha approvato una variazione di bilancio che prevede oltre 300mila euro di investimenti per istruzione, sociale e attività associative.

Ecco le voci nel dettaglio: 90mila euro per contributi ad associazioni sportive e per iniziative sportive;

45mila euro per integrazione canoni locazione;

60mila per interventi decoro urbano;

10mila euro per contributo acquisto di una nuova ambulanza;

30mila euro per acquisto nuovo modulo galleggiante per il pontile santa liberata;

16mila euro per acquisto nuovi armadietti per le scuole di competenza dell'Ente;

15mila euro per contributo a istituti scolastici di competenza dell'Ente;

48mila euro per ampliamento servizi estivi. Per un totale di 314mila euro.



