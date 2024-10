Una squadra grossetana alla finale nazionale del Palio Rafting Uisp

Grosseto: L'equipaggio rafting di Grosseto in partenza per Rieti dove si terrà la finalissima sul fiume Velino. Dopo il successo ottenuto sul fiume Ombrone ad aprile davanti agli equipaggi di Campagnatico, Paganico e Cinigiano, i grossetani sono pronti per portare a casa il titolo italiano.



Il Palio Rafting Uisp Nazionale è un momento importante di condivisione e contaminazione per conoscere e avvicinarsi allo sport in armonia con l’ambiente. Giunto alla seconda edizione, quest’anno la “finalissima” che vedrà gareggiare oltre 6 equipaggi provenienti da diverse regioni d’Italia, si terrà a Rieti domenica 13 ottobre sul fiume Velino, uno dei fiumi più belli e puliti del Paese.

“Siamo fieri - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale - che l’equipaggio di Grosseto rappresenti la nostra città e la Toscana in un evento di rilevanza nazionale come il Palio Rafting Uisp: un esempio di come lo sport possa essere veicolo di promozione del territorio e dei nostri splendidi paesaggi naturali, come il fiume Ombrone. Sostenere attività come queste, che coniugano il rispetto per l’ambiente e il benessere fisico, è fondamentale per lo sviluppo di un turismo sostenibile e di qualità. Siamo certi che i nostri atleti sapranno portare alto il nome del capoluogo maremmano”.

"Dopo la stupenda e partecipata edizione 2023 tenutasi a Roma, quest'anno abbiamo deciso di portare la finale a Rieti, il centro d'Italia - afferma Maurizio Zaccherotti, Responsabile Nazionale Uisp Acquaviva - l'equipaggio di Grosseto è l'espressione di un progetto che vuole animare il fiume Ombrone e che coinvolge tanti comuni della provincia. A Grosseto spetta il compito di rappresentare la Toscana in questo importante evento che unisce l'Italia attraverso lo sport e la valorizzazione dell'ambiente".

Tre discese ognuna con due equipaggi provenienti da diversi Palii regionali che si sono svolti nei mesi scorsi in Liguria, Abruzzo, Toscana, Lazio, Calabria e Campania.

Partenza delle attività alle 10.00 da ponte Cavalotti e arrivo subito dopo Ponte Romano, nel bellissimo contesto della città di Rieti.

"L'equipaggio di Grosseto è entusiasta e molto determinato - aggiunge Sergio Perugini Presidente Comitato Territoriale Uisp Grosseto - sono presenti sia donne, che uomini e anche un bambino di 12 anni, questo perché Uisp è sport per tutti è anche nella composizione dell'equipaggio era importante mantenere un equilibrio sia di genere che di età. Tutto il comitato Uisp di Grosseto seguirà con interesse la manifestazione che è soprattutto promozione dello sport e socializzazione".

L’iniziativa è organizzata dall’Uisp Acquaviva nazionale e dal Comitato Uisp Rieti in collaborazione con l’associazione affiliata Avventuristicando.