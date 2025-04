Imu, Cesario (FDI); "Riportiamo discussione su piano istituzionale, sindaco Nappi risponda a nostra interrogazione"

Castiglione della Pescaia: “Come politico e consigliere comunale di Castiglione – esordisce Alfredo Cesario, consigliere comunale di FDI - sento il dovere istituzionale di intervenire in merito al video diffuso dal sindaco Nappi, attraverso la sua pagina sociale istituzionale, e ripreso anche da alcuni organi di stampa, contenente una replica relativa ad un intervento fatto alcuni giorni fa da parte dell'On.le Fabrizio Rossi durante un convegno sull'economia del mare che si è tenuto nella nostra cittadina”.

"Nel suo intervento, al quale ero presente - commenta Cesario - l'onorevole Rossi ha semplicemente evidenziato un dato inconfutabile: quello che il comune di Castiglione della Pescaia beneficia di un gettito Imu superiore alla media nazionale. Dato, quest'ultimo, oggettivo e non soggettivo come qualcuno vorrebbe far credere. Infatti, come gruppo consiliare d'opposizione abbiamo depositato una interrogazione scritta, volta proprio a conoscere quale sia lo stato del monitoraggio da parte dell'amministrazione, sull'evasione Imu. Tema, quest'ultimo, che tra l'altro era stato richiamato in Consiglio comunale anche dall'assessore al bilancio come possibile leva per contenere l'aumento della pressione fiscale conseguente alla spending review governativa. Al momento, però, cara sindaca Nappi, siamo tuttora in attesa, nelle sede opportuna e legittima deve si depositare una risposta scritta ad un'interrogazione scritta, e non certamente sui social né a voce in qualsivoglia altra sede, della sua risposta”.

"Lungi da me volter essere il difensore d'ufficio di Rossi - precisa. - Il nostro parlamentare sicuramente saprà, se lo riterrà opportuno, replicare a quanto posto dalla sindaca Nappi. Quello che devo però constatare ancora una volta, purtroppo, e di questo sì che sono veramente dispiaciuto, che una sana dialettica politica venga trasformata da parte di qualcuno, forse in cerca di visibilità, in occasione di scontro propagandistico davvero sterile, utilizzando tra l'altro alcuni frammenti estrapolati da un video postato sui social da Rossi, e usati a arte per farne una narrazione decontestualizzata dal contesto generale, utile esclusivamente per la propria visibilità personale”.

"Cara sindaca, riportiamo il confronto politico nelle sedi opportune e non sui social. Per questo, e molto altro, desidero ribadire un principio molto semplice e chiaro: il confronto politico è sano e utile solo se fondato su tutti i dati oggettivi a disposizione, e non solo su quelli accuratamente selezionati per essere funzionali a una propaganda strumentale. La politica istituzionale ha il compito di partecipare a un dibattito e discussione utile alla collettività, e non quello di alimentare polarizzazioni o contrapposizioni pretestuose e sola propaganda", conclude Alfredo Cesario.