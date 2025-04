Al via le opere di riqualificazione all'impianto sportivo di Torrenieri: la palestra sarà più moderna e sicura

Il primo stralcio dei lavori, per un ammontare di 575 mila euro, riguarderanno i lavori di riqualificazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, miglioramento sismico, messa in sicurezza degli impianti ed efficienza energetica della palestra

Montalcino: Approvato dall'amministrazione comunale il progetto tecnico per il primo stralcio dei lavori di riqualificazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, miglioramento sismico, messa in sicurezza degli impianti ed efficientamento energetico degli impianti sportivi, in particolar modo della palestra di Torrenieri. I lavori approvati rientrano nel piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025 per un importo complessivo di 575 mila euro.

La palestra di Torrenieri rappresenta uno spazio importante per la comunità perché utilizzata quotidianamente per attività sportive che spaziano dal fitness, allo spinning, alla pesistica, al pilates, corsi di aerobica, fino alle sedute di riabilitazione e dunque l'intervento di riqualificazione si propone di migliorare la qualità degli spazi e delle strutture esistenti per rendere lo spazio più sicuro, moderno e accessibile.

L' obiettivo principale dei lavori è quello di migliorare la qualità degli impianti sportivi del Comune con gli obiettivi di promuovere l'attività fisica, favorendo la socializzazione e l'inclusione. L'amministrazione, con l'approvazione di questo progetto, intende rendere lo scenario più sicuro e conforme alle normative sismiche, garantendo un adeguato livello di protezione in caso di eventi sismici. Efficientare energeticamente la struttura , riducendo i consumi e l'impatto ambientale grazie a interventi di isolamento termico, rendere l'edificio più funzionale e confortevole, con la riqualificazione degli spazi interni, delle finiture e degli infissi, adeguare la struttura alle normative di sicurezza e garantire l'accessibilità a tutte le persone, attraverso interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento dell'edificio in tema di normativa antincendio, infine valorizzare il patrimonio sportivo della frazione, incentivando la partecipazione alla pratica sportiva e alla socializzazione.

L'intervento rappresenta una priorità per la comunità che avrà presto una struttura moderna e sicura visto anche l'aumento delle attività registrate negli ultimi anni grazie anche alla gestione dalla ASD Torrenieri. Le opere in programma riguarderanno anche il locale attualmente adibito a sede sociale ea sala riunioni, in modo da rendere fruibile in futuro per attività connesse e non connesse alla scenario.