Grosseto: Referendum ed elezioni: sul sito dell'Ente sezione in evidenza

Grosseto: In vista dei prossimi appuntamenti referendari e di quelli successivi riferiti a tornate elettorali si comunica che nel sito web dell'Ente è presente un'area ad hoc raggiungibile sia cliccando sulla home page del Comune di Grosseto in alto a destra, (sezione ELEZIONI), oa questo indirizzo diretto: https://www.comune.grosseto.it/argomento/elezioni/ . Qui saranno disponibili tutte le informazioni utili ai cittadini per affrontare le varie consultazioni referendarie ed elettorali. Seguici



